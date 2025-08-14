Con un tenis sólido y determinación inquebrantable, Yannik Álvarez se ha clasificado a las semifinales del torneo individual de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En la Cancha 4 del Rakiura Resort, Álvarez venció al boliviano Santiago Lora con parciales de 6-1, 6-3, demostrando dominio desde el primer saque. Con este triunfo, el boricua se coloca entre los mejores cuatro del continente.

Su camino hasta semifinales ha sido impecable: en la Ronda de 16 superó a Francisco Castro (ECU) 6-1, 6-3, y en la Ronda de 32 se impuso con autoridad al mexicano Mauricio Schtulmann 6-0, 6-2.

En la semifinal, Yannik enfrentará al ganador del duelo entre Alex Núñez (PAR) y João Didoni (BRA), con la oportunidad de avanzar a la gran final.

El tenis boricua sigue brillando en Asunción 2025, y Yannik Álvarez confirma su condición de figura clave en la delegación puertorriqueña.