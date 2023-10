Santiago, Chile. La boxeadora Ashleyann Lozada agregó a sus piezas de equipaje de regreso a Puerto Rico la medalla de bronce con que se quedó este jueves, cuando perdió las semifinales de la división de 57 kilogramos ante la colombiana que le venció por decisión dividida.

No fue el color de medalla que deseaba la bicampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

“Hubiese querido el oro, pero Dios tiene un propósito”, dijo Lozada.

Lozada tuvo problemas con Arboleda en el primer asalto. La colombiana conectó las mejores manos, sobre todo la recta de derecha. Mientras Lozada se vio un poco fuera de distancia ante la colombiana de más alcance.

Arboleda ganó el primer asalto.

Lozada tampoco se vio en control al inicio del segundo asalto. No controló el ritmo, pero mejoró a partir de la mitad del asalto, aunque recibió un conteo de protección.

“Pienso que pude haber escuchado un poco más a la esquina. Me sorprendió ese conteo de protección. E intenté atacar para botar ese conteo, que me sorprendió. Estuvimos practicando en el campamento en Colombia (fogueo) el botar esa derecha recta. Pero tenemos que practicar más y más”, comentó.

Ashleyann Lozada Motta durante su pelea contra la colombiana Valeria Arboleda en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Lozada ganó el tercer asalto con su agresividad, pero ya era tarde. Lo dejó, todo sobre el ring.

La medalla le sucedió a la pieza más pesada del equipaje: el boleto de clasificación olímpica que ponchó el miércoles, en Santiago, Chile, al ganar su combate de cuartos de final del torneo de boxeo.

El entrenador de la boricua, Carlos ‘Cholo’ Espada, negó que le afectó a Lozada el enfoque por haber logrado lo más preciado el día anterior: la clasificación olímpica.

“Ella estaba enfocada. No descifró a la rival”, aseguró.

También se lleva en la maleta las ganas de volver a encontrarse a Arboleda en el camino para tener un mejor desempeño. En marzo del 2024 está el Campeonato Continental y en agosto las Olimpiadas.

“Siempre he dicho que cada persona que me gana Dios me da la revancha. Me la espero encontrar en las Olimpiadas y darle su merecido”, dijo.

Con su eliminación, el boxeo boricua de los Juegos Panamericanos finaliza su participación con la medalla y la clasificación olímpica de Lozada. Pelearon seis púgiles boricuas.

El boxeo volvió a aportar una medalla a la delegación, como lo hizo en Lima 2019, aunque entonces fue de oro por el ahora campeón mundial, Oscar Collazo.

Es la sexta medalla para Puerto Rico, todas son de bronce.