La atleta australiana Joanna Wietrzyk conquistó el primer lugar en una competencia internacional de HYROX en Beijing, pero su victoria quedó eclipsada por un incidente que provocó un intenso debate sobre la seguridad sanitaria y los límites del deporte de alto rendimiento.

An Australian athlete, Joanna Wietrzyk, reportedly suffered sudden fecal incontinence due to intense physical stress during the Women’s Pro race at HYROX Beijing but continued competing and won with a time of 1:01:23.



HYROX China said the affected lanes were immediately closed… pic.twitter.com/OvtTD1a2A0 — Complex (@Complex) September 13, 2026

Durante la prueba, la deportista de 24 años sufrió un episodio de incontinencia intestinal. A pesar de ello, decidió continuar el recorrido, completar los ocho kilómetros de carrera y las estaciones de ejercicios, y cruzó la meta como campeona de la categoría femenina profesional.

El incidente se volvió viral

Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran a Wietrzyk compitiendo mientras presentaba el problema gastrointestinal, lo que generó miles de reacciones y críticas contra los organizadores del evento.

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La controversia no se centró únicamente en la atleta, sino en que la competencia continuó utilizando equipos compartidos —como remadoras, pesas rusas y alfombras de ejercicio— antes de que fueran desinfectados. Según testigos, la limpieza no se realizó de inmediato y algunos participantes incluso resbalaron o entraron en contacto con las áreas contaminadas.

HYROX admite fallas y cambiará sus reglas

Ante la ola de críticas, HYROX emitió un comunicado en el que reconoció que hubo una “ambigüedad” en la aplicación de sus protocolos médicos y de biocontaminación durante una competencia que reúne tanto atletas de élite como participantes aficionados.

La organización aseguró que implementó nuevas normas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir y admitió que debe establecer límites más claros sobre cuándo un competidor debe ser retirado por razones sanitarias.

L’australiana Joanna Wietrzyk vince l’HYROX Pro Women a Pechino (1:01:23) nonostante un’emergenza gastrointestinale a metà gara: diarrea e incontinenza fecale le lasciano le feci sulle gambe. Continua su burpee, sled, rower e wall balls, contaminando attrezzi e pista. pic.twitter.com/ayzqtI27zr — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 14, 2026

Un problema más común de lo que parece

Especialistas citados por medios internacionales señalan que los trastornos gastrointestinales durante pruebas de resistencia son relativamente frecuentes. El fenómeno, conocido como “diarrea del corredor”, puede aparecer porque el ejercicio intenso reduce temporalmente el flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo, además de verse agravado por la deshidratación, ciertos alimentos y el impacto repetitivo de correr.

Aunque estas molestias afectan a numerosos atletas de resistencia, el caso de Wietrzyk ha reabierto la discusión sobre hasta dónde debe llegar la perseverancia deportiva cuando también está en juego la salud del resto de los competidores.