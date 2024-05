Los atletas José Ramos, Yaimillie Díaz Colón y Jassiel Torres ya se encuentran en territorio japonés para participar en el Mundial de Para Atletismo, en donde pueden hacer marcas y tiempos para clasificar a los Juegos Paralímpicos París 2024, informó la delegada del equipo, Lydia Rosario.

Puerto Rico tiene una plaza garantizada en el Para Atletismo de París 2024, según informó el presidente del Comite Paralímpico de Puerto Rico, Germán Pérez. Natación, taekwondo y powerlifting son otras disciplinas que buscan clasificaciones a París 2024, agregó Pérez.

Los para atletas están preparados en la sede del Mundial, que es la ciudad de Kobe, en Japón.

“Realmente he trabajado duro. Me he comido la pista y el gimnasio. He trabajado suficiente para sentirme que puedo clasificar a París 2024″, dijo la velocista Díaz Colón.

Natural de Utuado, Díaz Colón fue para olímpica en Tokio 2020, como lo fueron también sus compueblanas de tenis de mesa, Adriana y Melanie Díaz y Brian Afanador en los Juegos Olímpicos que debido al COVID-19 se realizaron en el verano del 2021.

La atleta con amputación por debajo de la rodilla tratará de clasificar a los Paralímpicos en el Mundial por las pruebas de 100 y 200 metros.

“Voy a ir a buscar hacer a marca máxima (A) que es 29.33 segundos en 200 metros, y de 13.56 en 100 metros. He hecho 29.59 segundos en 200 metros y 13.97 en 100 metros. Estamos cerca de clasificar por la puerta grande”, calculó Díaz Colón.

Torres busca clasificar en 100 metros y será el primero de los boricuas en participar en el Mundial. Su primera carrera es el viernes en las rondas preliminares. Si avanza de la etapa, la final de la prueba será al día siguiente, calendarizó Rosario.

Mientras que Ramos participará en el Mundial y buscará clasificar a París 2024 en la prueba de salto largo. Está cerca de lograr la marca B para la clasificación olímpica y busca fortalecer esa marca o lograr la A, que le garantizaría un puesto en París 2024.

“Quiero mejorar mis marcas personales y clasificar para las Para Olimpiadas. En base a mi rendimiento diría que todo está bien. Otra meta es mantenerme en el ranking en el posición 10″, dijo Ramos.

La marca personal de Ramos es un salto de 4.86 metros. La marca B es 5.00 metros y a A de 6.20 metros en la categoría T64 en que compite Ramos.

Yaimillie Díaz Colón busca su segunda clasificación olímpica en el Mundial de Para-atletismo. ( Instagram )

Ramos comienza su participación el miércoles, 22 de mayo, detalló la delegada y entrenadora Rosario.

Díaz Colón compite el 21 y 25 de mayo. Sus pruebas de 100 y 200 metros son finales ambas, informó Rosario.

Por otro lado, Rosario informó que le delegación en el Mundial hubiese sido de cuatro atletas, pero sufrió la baja por lesión de Amaris Vázquez, quien había clasificado en el salto largo, categoría T64.