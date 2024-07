Como antesala a su primera Olimpiada, en la que luce un candidato al podio en base a las estadísticas, el decatleta boricua Ayden Owens Delerme lanzará este lunes el libro Race On My Own: An Olympian’ s Quest for Self-Discovery, en la que narra sus memorias, informó el atleta en su página de Facebook.

Owens Delerme representará a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos París 2024 y allí luce como un candidato a medalla, ya que hizo el tercer mejor desempeño de un décalo en la actual temporada, además de que sus marcas y tiempos en pruebas individuales indican que tiene el potencial para finalizar entre los mejores tres del décalo de 24 atletas.

Owens Delerme tiene 24 años, es hijo de boricua y ha hecho residencia en Puerto Rico, en San Germán particularmente, en este año olímpico, en donde además de hacer una preparación criolla. También, se ha reencontrado con sus raíces boricuas de la familia. Owens Delerme también nació y se crió en Pittsburgh, la tierra adoptada del Astro Boricua, Robert Clemente.

Ha procurado que su apellido boricua de parte de su señora madre acompañe su nombre y ha trabajado con su idioma español al punto de que sostiene sus entrevistas y conversaciones en el idioma de Puerto Rico.

Es el tercero de ocho hermanos, tres de esos adoptados, por el matrimonio de Carmen Delerme y Mike Owens. Se crió en Pittsbrugh jugando múltiples deportes, incluido el football, y se destacó en atletismo. Fue becado por la Universidad del Sur de California y posteriormente se transfirió a la Universidad de Michigan y a la Universidad de Arkansas, en donde ganó el Campeonato de la NCAA en el décalo.

Ha reprentadado a Puerto Rico en dos Mundiales. Fue cuarto lugar en la edición Oregon 2022, y fue medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en donde el hatillano y compañero universitario en Arkansas, Yariel Soto, fue medallista de bronce. Posee la marca nacional del décalo y de la prueba de 400 metros planos.