2024 Mt. SAC Relays | Decathlon



Final Scores

1) 8732 Ayden Owens-Delerme [NR, WL, MR, No. 20 world all-time]

7) 7873 Jack Turner [No. 9 UA]

8) 7834 Yariel Soto Torrado

10) 7750 Daniel Spejcher



Owens betters meet record of 8727 by Dave Johnson set in 1992 pic.twitter.com/GLZvGytBoH