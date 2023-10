La fondista trujillana Beverly Ramos ganó este domingo la edición 70 de la carrera Vírgen del Pozo de Sabana Grande, la que fue su última carrera competitiva que hará previo al maratón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La edición 70 del Virgen del Pozo fue a la distancia de 10 kilómetros y se corrió a las 5:00 p.m.

Ramos ganó con tiempo de 34:48 minutos.

La corredora dijo que tuvo una semana en la que aproximadamente corrió 100 millas de carrera en preparación para Santiago 2023 y que, por lo tanto, desconocía cómo se desempeñaría en Sabana Grande. Agregó que quedo complacida con su desempeño.

“Estoy contenta porque sabía que iba a ser un poco diferente porque llevo seis semanas entrenando para 42 kilómetros. La semana pasada corrí 100 millas; esta semana corrí 93 millas. No tenía ni idea de cómo mis piernas iban a reaccionar hoy. Lo que quería era un esfuerzo duro para romper con todo ese entrenamiento que he realizado. Lo quería era algo en que pudiera mover las piernas más rápido de lo que he hecho en las pasadas semanas. La carrera me vino perfecta”, dijo Ramos en la transmisión radial de la carrera por Radio1510.

Ramos corrió la primera parte de la carrera en 16:38, según se informó la transmisión por parte de los narradores y comentaristas Wilfredo ‘Puruco’ Torres, Freddie Vargas e Hiram Vega.

El tiempo del segundo lugar fue de 35:30 minutos, por Jarelis Vargas.

El maratón de los Juegos Panamericanos se correrá el 22 de octubre a las 7:00 a.m. en horario de Santiago y con expectativa de temperaturas entre los 50 y 60 grados. Ramos viajará el 16 de octubre a Chile para finalizar su preparación.

Su marca personal, que es marca nacional, es de 2 horas con 31.10 horas, realizada el año pasado en Eugene, Oregon, en ocasión del Campeonato Mundial de Atletismo.

El maratón de Santiago 2023 será su tercero en el año. Corrió 2:31.54 en enero en Texas y no rindió en agosto en el maratón del Campeonato Mundial de Atletismo en Hungría.

“Correr 34 (minutos en 10 kilómetros) en Puerto Rico es respetable por las condiciones de calor del clima. Lo que quedan son 14 días para el maratón Panamericano, así que me sentí bien, fuerte, quizás no tan veloz, pero fuerte y tolerante porque a eso es lo que me voy a dirigir”, dijo.

La rama masculina fue ganada por Fernando Ojeda con tiempo de 30:49. Fue seguido por Kenneth Figueroa con 33:59 y José González Galarza con 31:11.