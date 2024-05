La veterana fondista Beverly Ramos ganó este domingo la rama femenina en el Puerto Rico 10K Run y vio subir al podio masculino elite del evento a dos corredores que entrena, además de que recibió el cariño y la admiración del los joggers y caminantes que se le arrimaron luego de la meta para una foto y un saludo.

Ramos ganó por todos lados y con todos los sectores que participaron en Puerto Rico 10k Run que vio sobre 6,000 participantes cruzar la meta sobre el puente Teodoro Moscoso de San Juan en la mañana de este domingo.

Y se satisfizo igual con todas sus victorias.

“Me gustó llegar primera y me gustó mirar para el otro lado (al masculino) y ver que estaban posicionados (en los primeros lugares). Vi que había tres de cinco que son de mi equipo y eso me llena de mucha satisfacción. Sé del trabajo y del sacrificio que han puesto. Así que nos vamos en celebración, contento, pero no satisfechos; seguimos”, dijo.

Entre los corredores que Ramos entrena estuvo el ganador de la prueba, el dominicano residente en Puerto Rico, Álvaro Abreu, quien revalidó aquí con 31:05 minutos. Abreu mejoró su tiempo en la edición 2024 y reenfoca su metas en el siguiente ciclo olímpico que iniciará con los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 en su patria dominicana.

El PR 10K Run tuvo hoy sobre 6,000 participantes. ( Carlos Giusti/Staff )

También estuvo Fernando Ojeda, quien arribó en la tercera posición general este domingo con tiempo de 31:21 minutos. En la edición del 2023, Ojeda arribó en el segundo lugar con tiempo de 30:35 minutos, por debajo del segundo lugar, el coameño Arnaldo Martínez.

Paulo Gómez, de Costa Rica y estudiante de la Ana G. Méndez, también fue otro de los atletas de Ramos. Gómez llegó en cuarto lugar con tiempo de 31:23 minutos. Gómez fue hace dos semanas doble medallista en las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interunivesitaria 2024 en los 3,000 metros con obstáculos y los 5,000 metros.

Por otro lado, Ramos estuvo rodeada de aficionados del fondismo luego de cruzar la meta con tiempo de 35:09 minutos. Según su cuenta personal, Ramos contó que son nueve las veces en que ha corrido sobre el puente, siendo las primeras ocho en las ediciones del desaparecido pero recordado World’s Best 10K.

Esta imagen muestra a los corredores corriendo el tramo sobre el Puente Teodoro Moscoso. Fue la novena vez que Beverly Ramos compite sobre el mismo, aunque la primera en la versión del PR 10K Run. ( Carlos Giusti/Staff )

Se le vio compartir con los aficionados corredores una vez este sector de la carrera terminó su ruta. También se le vio compartir con aficionados luego de la ceremonia de premiación, celebrada sobre el mismo puente alrededor de las 9:00 a.m.

Ramos ha sido la figura de fondismo boricua en la pasada década. Posee casi todas las marcas nacionales de fondo, tanto en pista como en carretera. Su última marca fue la de maratón, la que reestableció en el Mundial Oregon 2022 con tiempo de 2 dos con 31.10 minutos (2:31.10). Además posee las marca del medio maratón y los 1,500, 3,000, 5000 y 10,000 metros en pista.

Es, estadísticamente hablando, la mejor fondista del País. Es también la mejor a juzgar por la admiración que los fanáticos sienten por ella.

Quizás su leyenda siga creciendo en el 2025.

“La última vez que el puente se llenó de esta manera fue en el 2016. ¡Qué recuerdos! Le estaba comentando a Jesús (Vélez Pérez, de Alpha Sports) que creo que he pasado el puente nueve veces. Quizás viene la número 10″, adelantó.