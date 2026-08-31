Nueva York. Ausente del tenis durante algo más de cuatro meses, Carlos Alcaraz regresó al Abierto de Estados Unidos y el español transmitió un claro mensaje para sus rivales: tiene las condiciones para aspirar a repetir el título.

Alcaraz venció este lunes 6-4, 6-4, 6-4 al ruso a Roman Safiullin, un triunfo firmado con buenas calificaciones y, algo más importante, sin mostrar problemas por la lesión en la muñeca derecha que le mantuvo fuera del circuito desde mediados de abril.

Después de que Aryna Sabalenka, también dos veces campeona del US Open saliera a la pista del estadio Arthur Ashe y venciera 6-4, 6-4 a la colombiana Camila Osorio, Alcaraz se fue asentando en el partido y desplegó el repertorio completo que lo ha convertido en uno de los jugadores más mimados en Nueva York y el resto del mundo.

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Se llevó la mano a la oreja para animar a que los aplausos del público fueran más atronadores. El segundo cabeza de serie levantó el puño tras dejar una volea para ganar un punto en el último juego del partido.

“Estoy contento con el partido, con cómo lo he gestionado mentalmente y con volver a ganar”, afirmó Alcaraz tras su victoria. “Dicen que es como montar en bicicleta. Creo que puedo elevar mi nivel de tenis, pero estoy contento de lo que he ofrecido hoy en este encuentro”.

Si se mantiene sano, Alcaraz podría convertirse en un gran favorito en un torneo que en su antesala perdió al número uno Jannik Sinner por una lesión de rodilla y luego se quedó sin Novak Djokovic —el campeón de 24 citas de Grand Slam- tras sucumbir en la primera ronda por primera vez el domingo.

Djokovic tenía marca de 19-0 en primeras rondas en Flushing Meadows, donde ganó cuatro de sus 24 títulos de Grand Slam, récord en el tenis masculino.

La semana pasada, Alcaraz participó en el torneo de dobles mixtos, viéndose falto de ritmo al hacer pareja con Serena Williams. Ganaron un partido, pero fueron eliminados en la ronda de cuartos de final.

“Intenté disfrutar todo lo que pude. Lo echaba de menos. Echaba de menos al público, el ambiente, la competición. Echaba de menos todo”, indicó Alcaraz. “Tenía mis dudas en el partido, no voy a mentir. Supe soltarme”.

Otros campeones del US Open que estuvieron en acción el lunes incluyeron a Naomi Osaka, Iga Swiatek y el campeón de 2016 Stan Wawrinka, quien enfrentaba a Matteo Berrettini para iniciar su último torneo de Grand Slam antes de retirarse.

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Otro Top 10 siguió a Djokovic a la salida cuando el número 10 Arthur Fils, que venía de ganar el título en Cincinnati, fue eliminado 4-6, 7-6 (3), 6-1, 6-4 por Stefanos Tsitsipas.

A Tsitsipas, que no está preclasificado en el US Open por primera vez, le preguntaron si puede recuperar la forma que impulsó al griego hasta el número 3 del ranking y lo llevó a dos derrotas ante Djokovic en finales de Grand Slam.

Tsitsipas respondió: “¿Por qué no?”.