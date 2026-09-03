Nueva York. No fue sino hasta la final del año pasado cuando Carlos Alcaraz cedió su primer set en el Abierto de Estados Unidos.

Cuando esa circunstancia se produjo apenas en su segundo partido de esta edición, el español entendió que había que arremangarse.

Inactivo durante cuatro meses por una lesión en la muñeca derecha, exigirse más en un Grand Slam podría ser beneficioso.

El vigente campeón ganó ocho juegos consecutivos tras perder el primer parcial y venció 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 al portugués Jaime Faria.

“Para ser sincero, quería terminar rápido. No voy a mentir”, reconoció Alcaraz. “Pero, al final, me di cuenta de que haber jugado cuatro sets me vino muy bien, para poner a prueba todo el aspecto físico, para comprobar cómo responde mi cuerpo y ver cómo me siento mañana tras este partido, después de cuatro sets”.

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Fue apenas el segundo encuentro de Alcaraz tras una baja de cuatro meses por una lesión en la muñeca derecha que provocó sus ausencias en Roland Garros y Wimbledon, las dos grandes citas que preceden el US Open.

La forma en que iba a responder la muñeca y las posibles consecuencias de la falta de rodaje son incógnitas que el campeón de siete grandes, con 23 años cumplidos, va despejando paulatinamente.

Lo hizo tras perder su servicio en el primer set, una furibunda reacción en la que encadenó largos pasajes de tenis excelso en el estadio Arthur Ashe.

“Después de eso, simplemente intenté mantener la concentración y la calma, pensando que volverían a suceder cosas buenas, estando ahí en todo momento”, declaró Alcaraz en la entrevista a pie de cancha.

El año pasado no cedió ningún set hasta la final contra Jannik Sinner, convirtiéndose en el primer hombre desde Roger Federer en 2015 en superar sus seis primeros partidos sin perder una sola manga.

Venció a Sinner en cuatro sets para conquistar su segundo título en Flushing Meadows. Al iniciar 2026, Alcaraz se alzó con la corona del Abierto de Australia y se convirtió en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera.

En su regreso a las pistas, Alcaraz reconoció que no sabía qué esperar en Flushing Meadows, donde ganó su primer título de Grand Slam en 2022, a los 19 años.

Lo seguro, subrayó, es que iba a mantener su intensidad en el juego.

Faria, tres meses menor que Alcaraz, fue un buen examen. El portugués quebró para ponerse arriba 4-3 en el primer set y mantuvo la ventaja con su potente saque.

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El quiebre de servicio hizo entender a Alcaraz que estaba jugando muy de prisa.

“Quería jugar puntos cortos, lo cual fue un error por mi parte”, admitió. “Necesitaba jugar con paciencia, disputar peloteos más largos, de tres, cuatro o cinco golpes, y luego atacar”.

Alcaraz reiteró que ya no siente dolor y que ha podido dar rienda suelta a su potente derecha.

“Sé que una vez que piso la pista, tengo que ir a por todas en cada momento”, apuntó. “Tengo que sentirme normal. Tengo golpear la pelota igual que lo hacía antes de la lesión y ver qué pasa después”.

“No hay motivo para tener miedo ni para dejar de golpear con normalidad”, acotó.

Es un aviso del que otros rivales han tomado nota.

Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, resaltó que un jugador del calibre de Alcaraz siempre será un candidato al título sin importar cuánto tiempo haya estado fuera.

“No tenemos idea de cómo se sentirá la muñeca de Carlos ni cómo responderá su cuerpo a medida que avance el torneo, pero sin duda es uno de los grandes favoritos al título”, declaró el ruso.