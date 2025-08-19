Cincinnati. Carlos Alcaraz se adjudicó el lunes el título del Abierto de Cincinnati en poco más de 20 minutos después de que el número uno del mundo Jannik Sinner se vio obligado a retirarse debido a una enfermedad durante el primer set.

Sinner, que se enfrentaba a Alcaraz en una final por cuarta vez este año y por primera vez desde su consagración en Wimbledon, quedó atrás 5-0 en el primer set y con nueve errores no forzados. Se le vio con una bolsa de hielo en la cabeza durante un descanso y se retiró después de jugar apenas 22 minutos.

“No es la manera en la que quiero ganar partidos y trofeos”, declaró Alcaraz en la ceremonia de premiación. “Lo siento y entiendo que no puedas sentirte bien”.

El italiano, que cumplió 24 años el sábado, venía inmerso en una racha de 12 victorias consecutivas y había ganado 26 partidos seguidos en canchas duras. Sinner intentaba convertirse en el primer jugador en ganar títulos consecutivos del Abierto de Cincinnati masculino desde Roger Federer en 2014 y 2015.

“Lo siento muchísimo por decepcionarles”, dijo Sinner dirigiéndose al público en su discurso. “Desde ayer (domingo) no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero empeoré. Intentar hacer algo de partido, pero no pude”.

“A veces las cosas son así y hay que aceptarlas”, agregó.

Alcaraz, el segundo del ranking mundial, quedó con ventaja 9-5 en el duelo directo con el italiano. También alcanzó su octavo título en un torneo Masters 1000 en su carrera y un total de 22 en la gira.

Sinner ganó en cuatro sets en Wimbledon, mientras que el español de 22 años triunfó en un emocionante partido de cinco sets en el Abierto de Francia y en sets corridos en el Masters de Roma en mayo.

“Eres un verdadero campeón y estoy segurísimo de que volverás más fuerte de esta situación porque siempre lo haces y eso es lo que hacen los campeones como tú”, afirmó Alcaraz.

Fue apenas la tercera vez que los dos mejores jugadores del tenis masculino se enfrentaron en la final del Abierto de Cincinnati. La última vez fue con el duelo entre el número dos Novak Djokovic y el número uno Alcaraz en 2022, así como el número uno Federer y el número dos Djokovic en 2012.

El Abierto de Cincinnati es un torneo de preparación con miras para el Abierto de Estados Unidos, que comienza el domingo en Nueva York. En los últimos dos años, tanto los campeones masculinos como femeninos del Abierto de Cincinnati han ganado el último torneo de Grand Slam del año.