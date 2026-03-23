Florida. Carlos Alcaraz volvió a despedirse prematuramente del Abierto de Miami, quedó eliminado en la tercera ronda eliminado el domingo al perder ante el estadounidense Sebastian Korda en tres sets.

Alcaraz, quien a sus 22 años se convirtió en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera cuando conquistó el Abierto de Australia a inicios de febrero, dejó su marca en 17-2 esta temporada. El número 1 del ranking masculino también perdió ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells el fin de semana pasado.

Korda sacó para partido con 5-4 en el segundo set, pero Alcaraz reaccionó al ganar cinco juegos consecutivos. Korda, de 25 años, se recompuso y cerró una victoria por 6-3, 5-7, 6-4 en 2 horas y 19 minutos.

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“Sebastian ha estado increíble, mejor en los puntos clave”, dijo Alcaraz.

Ubicado en el puesto 36, Korda se convirtió en el hombre con peor ranking en vencer a Alcaraz desde que el número 55 David Goffin lo logró en la segunda ronda en Miami el año pasado, según la gira de la ATP.

“Siento que en estos partidos mis rivales no tienen la misma presión cuando enfrentan a otros jugadores”, apuntó Alcaraz. “Siento que tienen más que ganar que perder en esos partidos”.

El astro español fijó el objetivo en la temporada de arcilla que se avecina.

“Lo que tengo en mente es tomarme unos días libres, desconectar, recargar las pilas y estar en buena forma para la temporada de tierra batida”, afirmó.

El siguiente partido de Korda será frente a Martin Landaluce. El español de 20 años derrotó 6-3, 7-6 (2) al ruso Karen Khachanov (14).

Los estadounidenses Taylor Fritz y Tommy Paul se unieron a Korda en los octavos de final. Fritz (6to preclasificado) venció a su compatriota Reilly Opelka por 6-3, 6-4, y Paul (22) eliminó al belga Raphael Collignon con una victoria por 6-2, 3-6, 7-6 (5).

El checo Jiri Lehecka (21) y el argentino Tomas Martín Etcheverry (29) también estuvieron entre los ganadores.

Etcheverry se las verá contra Paul en octavos tras vencer 7-5, 6-4 al español Rafael Jódar.

En el cuadro femenino, la número uno mundial Aryna Sabalenka dio cuenta 6-4, 6-2 de la estadounidense Caty McNally

La kazaja y tercera favorita Elena Rybakina avanzó con una victoria 6-3, 6-4 sobre la ucraniana Marta Kostyuk (27). La estadounidense Jessica Pegula (5ta preclasificada) logró un triunfo 6-2, 6-2 sobre la canadiense Leylah Fernández (27).

Jasmine Paolini (7), Elina Svitolina (9), Ekaterina Alexandrova (11) e Iva Jovic (18) se despidieron. La italiana Paolini perdió ante la letona Jelena Ostapenko (25) en tres sets, y la ucraniana Svitolina quedó fuera el perder ante la estadounidense Hailey Baptiste en sets corridos.