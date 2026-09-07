Nueva York. El golpe de derecha con el que Carlos Alcaraz se puso a un punto de otra victoria en el Abierto de Estados Unidos ratificó lo que se ha estado palpitando durante la semana previa: el campeón defensor es el mismo “Carlitos de siempre”.

Cuando Tommy Paul, su oponente de octavos de final, le estaba complicando cerrar el partido en el tercer set, Alcaraz descargó una descomunal derecha cruzada hacía la línea de fondo que dejó plantado al estadounidense. La potencia y precisión del disparo dejó atónito al actor Matthew McConaughey, así como a gran parte del público en un soleado domingo en el estadio Arthur Ashe.

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Instantes después, Alcaraz terminó de certificar un solvente triunfo 6-4, 6-3, 6-4 sobre Paul para acceder a los cuartos de final de su primer torneo tras una baja de cuatro meses y medio por una lesión en la muñeca derecha.

Al preguntársele si cree haber recuperado su nivel después de una larga inactividad, el astro español de 23 años respondió radiante: “Creo que sí”.

Y es que el US Open, donde en 2022 conquistó el primero de los siete majors que cuenta en su palmarés, parece sacar lo mejor de él.

“Simplemente intento disfrutar del tiempo que paso en la pista”, apuntó Alcaraz. “No importa que haya estado cuatro meses y medio fuera de las canchas. Cada vez que vengo aquí, doy lo mejor de mí”.

También se dio una nota por lo cumplido hasta ahora: “Me doy un notable”.

“Al principio del torneo no venía con ninguna expectativa, simplemente de venir cómo reaccionaba mi cuerpo, sobretodo la muñeca. Después de cuatro partidos muy buenos, ahora me siento capaz de ganar el torneo”.

Reiteradamente, Alcaraz ha indicado que no hubiera regresado al circuito si no podía jugar a su nivel habitual y lo plasmó al decir antes de su debut que “Vamos a ver al Carlitos de la manera que siempre ha jugado”. Ha cumplido con ello hasta ahora, cediendo un solo set en cuatro rondas.

Lo que cambió el domingo fue su festejo: pasó de un imaginario lanzamiento de una flecha por la película “La Odisea” al gesto de fusión que hacía el personaje Son Goku en el manga japonés Dragon Ball.

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Se suponía que Paul, el número 21 del ranking, plantearía una prueba más exigente. Pero Alcaraz controló el trámite a placer, con su pletórica derecha, un saque eficaz (ganó el 75% de los puntos con el primer servicio) y suelto al subir a la red.

“Me dio la sensación de que simplemente me superó, que estaba jugando a un nivel diferente al mío”, dijo Paul. Creo que hubo muchas cosas que podría haber hecho mejor, pero también podría haber hecho muchas cosas mucho mejor y aun así haber perdido ese partido".

Alcaraz dejó 7-2 la foja en el historial directo contra Paul, el primer rival al que ha derrotado en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slams, así como en un cruce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Estoy contento con esa actuación”, afirmó Alcaraz. “Hice mi juego. Intenté jugar a mi estilo. Tommy es un jugador con muchísimo talento. Sus golpes son bastante peligrosos y a veces resulta muy difícil controlar la bola cuando te llega, así que simplemente intenté estar preparado”.

Alcaraz estiró a 18 su racha de victorias en los Slams y dejó en 13-0 ante rivales de Estados Unidos en las grandes citas.

Su contrincante el martes será el estadounidense Ben Shelton, el octavo preclasificado que despachó 6-2, 6-3, 6-4 a Stefanos Tsitsipas.

“Estamos felices de tenerle vuelta en el circuito. Ilumina el estadio cada vez que juega”, dijo Shelton sobre Alcaraz. “Creo que tendremos un despliegue de fuegos artificiales la noche del martes”.

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Sabalenka cumple

Tras sufrir con la efectividad de su saque al comienzo, la bicampeona defensora Aryna Sabalenka arrolló a Taylor Townsend para alcanzar los cuartos de final.

Townsend le quebró el saque a Sabalenka tres veces en los primeros cuatro juegos de servicio de la número uno del mundo. Sabalenka enderezó el rumbo, recuperó la confianza y ganó 6-4, 6-3.

Aunque se ubica en el puesto número 96 del ranking, Townsend ha sido siempre una amenaza en el Grand Slam de su país, alcanzando los octavos de finales en tres ocasiones.

“Me alegra haber superado a una rival realmente dura. Qué jugadora tan increíble es al subir a la red. Qué gran restadora: se mueve bien, muy valiente”, comentó Sabalenka.

Lo siguiente para Sabalenka será un cruce contra Linda Noskova, la flamante campeona de Wimbledon. La checa venció 7-5, 5-7, 6-4 a la ucraniana Marta Kostyuk.

Estadounidenses avanzan en su casa

Townsend y Paul estuvieron entre los 10 estadounidenses que alcanzaron los octavos de final en los cuadros masculino y femenino. Se trata de la mayor cantidad en la cuarta ronda de cualquier Grand Slam en casi un cuarto de siglo, desde el US Open de 2002, cuando hubo 11.

Los cinco hombres de Estados Unidos —Paul, Ben Shelton, Learner Tien, Frances Tiafoe y Alex Michelsen— son la mayor cifra en un major desde que hubo ocho en 1995 en Flushing Meadows.

Tiafoe eliminó 7-6 (1), 6-4, 7-6 (6) al séptimo preclasificado Daniil Medvedev y quedó 10-0 en su carrera en el estadio Louis Armstrong, al que llamó “la cancha del pueblo”. Michelsen, por su parte, doblegó 7-6 (6), 6-4, 6-4 al argentino Tomas Martín Etcheverry.

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Michelsen y Tiafoe se enfrentarán en los cuartos de final el martes, lo que garantiza a un estadounidense en las semifinales. Ningún hombre de Estados Unidos ha ganado un Grand Slam desde Roddick en Nueva York en 2003.

Con 20 años, Tien es el estadounidense más joven en la cuarta ronda de Flushing Meadows desde Andy Roddick en 2002.

También se dará un cruce netamente estadounidense en los cuartos de final femenino entre la tercera preclasificada Jessica Pegula y Emma Navarro. Pegula superó 6-3, 6-4 de la rumana Sorana Cirstea, mientras que Navarro eliminó 6-4, 6-2 a la rusa Anna Kalinskaya.

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