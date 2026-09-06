Geraldo Perdomo abandona el terreno tras recibir una línea de Ketel Marte en su casco
El indiscutible viajaba a una velocidad de 93 millas por hora.
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Houston. El dominicano Geraldo Perdomo, de los Diamondbacks de Arizona, abandonó el partido de este domingo contra los Astros de Houston después de recibir un golpe en el casco por una línea de Ketel Marte en la tercera entrada.
Perdomo conectó un sencillo para abrir la tercera entrada antes de que el sencillo de Marte, a 93 millas por hora (mph), lo golpeara en el costado del casco mientras corría hacia segunda base. De inmediato cayó al suelo y se retorció de dolor mientras jugadores de ambos equipos corrían para ver cómo estaba.
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Permaneció boca arriba durante un par de minutos mientras los preparadores físicos lo atendían, antes de incorporarse. Perdomo habló un momento con los trainers antes de que lo ayudaran a ponerse de pie y saliera del campo por sus propios pies.
Geraldo Perdomo was hit in the head by a line drive off the bat of Ketel Marte while on the basepath.— Foul Territory (@FoulTerritoryTV) September 6, 2026
He walked off unassisted and appears to be okay. We wish him a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/3NIg4jyBba
El venezolano Ildemaro Vargas pasó de la primera base al campocorto en la parte baja de la entrada para reemplazar a Perdomo, y Tim Tawa ingresó al juego para jugar en la primera base.
El equipo no proporcionó de inmediato detalles sobre el estado de Perdomo.