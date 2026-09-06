Aroldis Chapman suma su salvamento número 400 de su carrera en la victoria de Boston
Se convirtió en el noveno jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo.
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Baltimore. El cubano Aroldis Chapman consiguió su salvamento número 400 de por vida, Eli White conectó un jonrón de tres carreras tras un error de Gunnar Henderson y los Red Sox de Boston completaron una barrida de cuatro juegos con una victoria de 3-1 el domingo sobre los Orioles de Baltimore.
Chapman permitió un sencillo con un out en la novena entrada antes de ponchar a Coby Mayo y al jugador de ascendencia boricua Christian Encarnacion-Strand para convertirse en el noveno jugador en la historia de las Grandes Ligas en registrar 400 salvamentos. Chapman, de 38 años, logró su primer salvamento en 2011 con Cincinnati y luego tuvo 10 temporadas con 30 o más, incluidas 33 esta campaña.
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A lo largo de su extensa carrera, Chapman suma 24 salvamentos contra Baltimore. El zurdo consiguió uno el viernes por la noche, que puso a Boston en camino a su barrida de unos Orioles en caída libre.
Payton Tolle (9-6) ponchó a 12 en seis entradas por Boston, permitió cuatro hits y no otorgó bases por bolas.
Pese a conectar apenas cuatro hits y no anotar ninguna carrera limpia, los Red Sox mejoraron a 33-17 -la mejor marca de las Grandes Ligas- desde la pausa del Juego de Estrellas y reforzaron su control del segundo puesto de comodín de la Liga Americana.