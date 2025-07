Londres. Primero, Carlos Alcaraz hizo su parte para preparar la revancha en un Grand Slam que el mundo del tenis quería, evitando por poco un quinto set y superando a Taylor Fritz 6-4 , 5-7, 6-3, 7 -6 (6) en las semifinales del viernes para quedar a una victoria de su tercer campeonato consecutivo de Wimbledon.

Luego fue el turno de Jannik Sinner de cumplir con su parte del trato, y abrumó a un Novak Djokovic que no estaba completamente en forma, 6-3, 6-3, 6-4, para llegar a la final en el All England Club por primera vez.

Así que prepárense para el domingo: el número uno Sinner contra el número dos Alcaraz por el título en las canchas de césped de Wimbledon, exactamente cinco semanas después de su emocionante y notable final en la arcilla roja del Abierto de Francia.

Sinner tomó una ventaja de dos sets en ese partido, luego tuvo tres puntos de partido, antes de que Alcaraz remontara para ganar después de 5 horas y 29 minutos llenos de brillantez de ambos.

El italiano Jannik Sinner celebra al vencer al serbio Novak Djokovic en la semifinal de Wimbledon el viernes 11 de julio del 2025. (AP Foto/Kin Cheung) ( Kin Cheung )

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se empujaron mutuamente en París.

Al ser preguntado sobre lo que sucedió en París, Alcaraz comenzó diciendo: “Probablemente el mejor”, luego se interrumpió.

“Quiero decir, ‘probablemente’, no. Fue el mejor partido que he jugado hasta ahora. No me sorprende que me haya llevado al límite. Espero eso el domingo, solo estar en el límite, estar en la línea. Va a ser un gran día, una gran final. Estoy emocionado por ello”, dijo Alcaraz, hablando por cualquiera que haya prestado atención a ese clásico en Roland Garros.

“Solo espero no estar 5 horas y media en la cancha de nuevo”, añadió con una sonrisa. “Si tengo que hacerlo, lo haré. Pero creo que va a ser genial”.

¿Quién no esperaría que este sea?

“Espero que sea un buen partido, como el último”, dijo Sinner. “No sé si será mejor, porque no creo que sea posible”.

Sinner, un italiano de 23 años, y Alcaraz, un español de 22, son, de lejos, los líderes del tenis masculino y están en la cima en este momento. Este será el séptimo torneo major que gana alguno de los dos.

Alcaraz tiene un récord de 5-0 en finales de Grand Slam. Sinner posee tres trofeos de un torneo grande.

“Las cosas que estamos haciendo ahora son geniales para el tenis”, dijo Alcaraz.

El español lleva a la final una racha ganadora de 24 partidos, la mejor de su carrera. Sinner participará en su cuarto juego por un campeonato de Grand Slam consecutivo, después de ganar el Abierto de Estados Unidos en septiembre pasado y el Abierto de Australia en enero.

Alcaraz ha ganado cinco partidos seguidos contra Sinner.

Alcaraz lidera su enfrentamiento directo 8-4, llevándose los últimos cinco.

No cree que lo que sucedió en su encuentro más reciente tenga un efecto de arrastre en Sinner esta vez.

“Va a estar mejor físicamente. Va a estar mejor mentalmente. Va a estar preparado el domingo para dar su 100%”, dijo Alcaraz, quien iba perdiendo 6-4 en el desempate del cuarto set contra el quinto cabeza de serie Fritz antes de ganar los siguientes cuatro puntos para terminarlo.

Sinner y Alcaraz han tomado el control del deporte mientras el llamado Big Three de Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal cede el protagonismo.

Federer y Nadal están retirados. Para Djokovic, de 38 años, quien estaba disminuido dos días después de una caída “desagradable” e “incómoda” en el último juego de su victoria en cuartos de final, su derrota desigual puso fin a su último intento de conseguir su octavo título de Wimbledon y un 25º trofeo major sin precedentes.

Djokovic dijo que definitivamente planea regresar al menos una vez más a Wimbledon. Había llegado a las últimas seis finales, ganando cuatro y terminando como subcampeón de Alcaraz en 2023 y 2024.

Con el cinco veces campeón de Wimbledon Bjorn Borg y celebridades como Anna Wintour y Leonardo DiCaprio observando el viernes, Alcaraz produjo su habitual magia, marcando algunos tiros contra el subcampeón del Abierto de EE.UU. Fritz con un grito de “¡Vamos!” o un dedo índice levantado.

Por segundo día consecutivo, los espectadores tuvieron problemas con el calor. La temperatura superó los 30 grados Celsius (85 grados Fahrenheit), sin nubes interrumpiendo el cielo azul para ofrecer protección del sol.

El sonido de un corcho de champán se escuchó en las gradas justo antes del inicio, y Alcaraz salió disparado, rompiendo para una ventaja de 1-0. El primer punto fue ilustrativo: devolvió un servicio de 135 millas por hora, luego culminó un intercambio de 10 golpes con un delicado drop shot.

Para ser claros, Fritz jugó bastante bien por momentos, conjurando una calidad con su marco de raqueta de color naranja neón que habría sido suficiente para superar a casi cualquier oponente en césped.

Como todos los que prestan atención, incluido Sinner, saben ahora, Alcaraz no es solo cualquier oponente.

“Tiene tantas formas diferentes de ganar”, dijo Fritz.