El Coliseo Guillermo Angulo de Carolina albergará del próximo viernes al domingo el Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Gimnasia Acrobática 2025 con la participación de más de 200 atletas de siete países distintos.

El evento, que marcará el décimo aniversario de la primera edición celebrada en la isla, reunirá a los mejores exponentes de la gimnasia acrobática del continente, con la participación de delegaciones de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, México, Argentina y Puerto Rico.

La isla estará representada por más de 50 gimnastas desde los cinco años hasta los 21.

Los horarios de competencia serán de 2:00 p.m. a 8:30 p.m. el viernes; 9:00 a.m. a 8:00 p.m. el sábado; y de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. el domingo.

“La celebración de este campeonato en Puerto Rico marca un logro significativo para el deporte y para la Federación Puertorriqueña de Gimnasia. Este encuentro es fruto de años de esfuerzo, compromiso y pasión de nuestra gran familia deportiva, y reafirma a Puerto Rico como escenario donde brillan el talento, la disciplina y la hermandad de nuestros atletas. A la vez, se convierte en una vitrina para mostrar al mundo la hospitalidad y energía que nos distinguen”, expresó en declaraciones escritas el presidente de la Federación Puertorriqueña de Gimnasia, Juan F. Ortiz.

“Agradecemos a todas las federaciones, entrenadores, jueces, voluntarios, auspiciadores y en especial al Municipio de Carolina por hacerlo posible, confiando en que esta experiencia dejará una huella imborrable e inspirará a las próximas generaciones”, agregó Ortiz.

Entre los atletas internacionales destacados se encuentran los hermanos estadounidense Yaroslav y Vsevold Ossolodkov, campeones mundiales y participantes de la temporada 20 de America’s Got Talent. El dúo representará a Estados Unidos en la categoría senior.

En la isla, la gimnasia acrobática cuenta con cuatro clubes activos; Acrosport de Hatillo, Gym Club for Kids en Carolina, D’Gymnastics Academy de Barceloneta y Thundercats Gymnastics de Moca.

El campeonato contará, además, con la participación de 25 entrenadores y 15 jueces internacionales, incluyendo de Bulgaria y Estonia.