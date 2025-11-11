Los Mavericks de Dallas despidieron el martes al gerente general Nico Harrison, admitiendo, nueve meses después, que el muy criticado traspaso de Luka Doncic resultó contraproducente para la franquicia.

La decisión se tomó un día después de que el propietario de los Mavericks, Patrick Dumont, asistiera a la derrota por 116-114 ante Milwaukee, en la que los aficionados corearon nuevamente “¡Fuera Nico!”, un estribillo recurrente desde el traspaso que trajo a Anthony Davis de Los Angeles Lakers y que enfureció a la afición de Dallas.

Los Mavericks nombraron a Michael Finley y Matt Riccardi como co-gerentes generales interinos para supervisar las operaciones de baloncesto.

PUBLICIDAD

La esperanza de Dumont de ganarse el favor de los aficionados nunca se materializó después de que Dallas consiguiera la primera selección global del draft, Cooper Flagg, con apenas un 1.8% de probabilidades de ganar la lotería del draft. Esta temporada se han visto muchos asientos vacíos en la tribuna superior del American Airlines Center, algo que no se veía con tanta frecuencia desde 2018, cuando los Mavericks subieron puestos en el draft para conseguir a Doncic con la tercera selección general.

Doncic era un base estrella de 25 años en la plenitud de su carrera cuando Harrison lo traspasó a cambio del propenso a las lesiones Davis, quien se ha perdido 30 de los 44 partidos de temporada regular desde su llegada en febrero.

Harrison estaba en su cuarta temporada y había orquestado tres traspasos que ayudaron a los Mavs a llegar a las finales de la Conferencia Oeste en 2022 y a las Finales de la NBA dos años después.

El traspaso de Doncic y un mal comienzo en la primera temporada completa sin la joven superestrella provocaron un desplome impresionante. Dallas tiene un récord de 3-8, y Davis se ha perdido seis de los once partidos por una lesión en la pantorrilla.