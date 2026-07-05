Inglaterra. Charles Leclerc consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en casi dos años después de que un caótico Gran Premio de Gran Bretaña terminó detrás del auto de seguridad el domingo y el líder de la clasificación Kimi Antonelli volvió a quedarse sin puntos con un auto dañado.

Leclerc superó a Antonelli en la largada mientras el piloto de Mercedes caía al tercer lugar, pero el italiano se acercó a Leclerc en las vueltas finales cuando reportó un problema de dirección. Leclerc se llevó la victoria detrás del auto de seguridad después de un espectacular trompo hacia la grava de Max Verstappen, quien era tercero.

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“¡Por fin!”, dijo Leclerc por la radio después de lograr la victoria. “Esta se sintió particularmente bien, aunque hubiera deseado que fuera un final más normal”.

Leclerc saltó de su auto y corrió hacia una multitud de miembros del personal de Ferrari que se abalanzaron para abrazarlo, derribando una barrera de público sobre su piloto. La última victoria de Leclerc en un Gran Premio fue en Estados Unidos en octubre del 2024.

Una parada en boxes no ayudó y Antonelli continuó perdiendo posiciones. Más tarde, el trompo de Verstappen volvió a sacudir la carrera.

El compañero de equipo de Antonelli en Mercedes y rival por el título, George Russell, terminó segundo para negarle a Ferrari el 1-2, quedándose afuera con neumáticos viejos cuando Lewis Hamilton entró a boxes bajo el auto de seguridad.

Hamilton tenía neumáticos frescos pero no pudo aprovecharlos porque la carrera terminó detrás del auto de seguridad. Cruzó la meta tercero.

Hamilton también enfrenta una investigación después de la carrera por presuntamente infringir las condiciones de bandera amarilla alrededor del momento en que perdió el lugar ante Russell.

Antonelli fue noveno en la meta después de ignorar las súplicas del equipo para retirar el auto y así poder pelear por los últimos puestos de puntos. Pero el italiano cayó al 16to con una penalización de tiempo por salirse de pista mientras lidiaba con su auto dañado en las curvas.