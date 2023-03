Por 10 ediciones, el Ironman 70.3 Puerto Rico fue dominado por atletas extranjeros, pero en el undécimo evento el domingo en la mañana en San Juan, el corozaleño Javier Figueroa se convirtió en el primer boricua en conquistar la meta como ganador tras arribar a la misma con tiempo oficial de 4:09.46 ante la algarabía de quienes esperaban su llegada en el Parque del Tercer Milenio.

“Es la primera vez que lo hago aquí en Puerto Rico y la primera vez que gano”, dijo Figueroa mientras lloraba de emoción tras cruzar la meta.

Figueroa venía de competir en el Mundial de Ironman a la distancia de 70.3 en octubre en Utah y había participado de un total de cuatro eventos de esta índole previamente, pero este se su primer podio en la primera vez que culmina este evento y, además, el primer ganador del patio en la carrera de Ironman 70.3 Puerto Rico.

“Estoy literalmente sin palabras y lleno de emociones. Estoy lleno de felicidad. Estuve casi toda la carrera al frente y pude mantenerme”, dijo Figueroa, quien salió del agua en segundo lugar con tiempo de 26:30 y solo detrás del eventual cuarto lugar Fabián Román (4:30:55).”Cuando hice la transición a la bicicleta, Román me llevaba como 30 segundos de ventaja. Al principio lo estuve cazando y cuando le di alcance con un halón no pudo recuperar. Román fue mi inspiración en ese tramo de la carrera. Ya una vez cuando comencé la parte pedestre de 13.1 millas tenía cerca de cuatro minutos de ventaja. ¡No me lo creía! Traté de mantenerme enfocado para llegar primero”.

Figueroa llegó con cerca de 18 minutos de ventaja, pues el segundo lugar lo fue su compatriota Gabriel de Jesús con 4:27.13, seguido del azteca Daniel Martínez con 4:29:24. El quinto puesto fue para el estadounidense Stephen Day con 4:32:58.