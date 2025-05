Si bien es cierto que la modalidad del CrossFit está en auge y, al mismo tiempo, en ascenso en la isla, le resta camino por recorrer, según varios entendidos del deporte consultados por Primera Hora .

¿Qué le falta al CrossFit en Puerto Rico?, cuestionó este diario en una visita al box Strkture, en Caguas.

Para el quiropráctico Jorge Moreno, la disciplina carece de educación.

“Para que las personas vean que es saludable, que no estás propenso a tener lesiones, porque muchas veces el estigma sigue siendo que si vas a hacer CrossFit te vas a lesionar“, dijo el doctor.

El aprendizaje indicó el médico, que ejerce en su clínica Wave Rehab & Performance, en Caguas, debe iniciar por los entrenadores que imparten las clases de CrossFit.

“Yo diría también que cada box (centro de entrenamiento) debe enfocarse en tener buenos coaches y que cada uno este preparado para saber cómo darle ese estímulo a ese cliente".

Jorge Moreno ( Xavier Araújo )

Moreno aseguró que ha sido testigo de cómo personas, que dominan ciertas áreas del deporte están impartiendo clases, cuando tan siquiera están certificados. En Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) ofrece cursos para obtener las licencias de aptitud física, entrenamiento deportivo y líder recreativo a través del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación.

El ente es el encargado de brindar los cursos y, posteriormente, la otorgación de licencias.

De otro lado, CrossFit como marca educa a los coaches y ofrece exámenes de distintos niveles para certificar que están capacitados. Centeno puntualizó la importancia de dichas capacitaciones para poder brindar las clases a sus clientes con la mayor rigurosidad.

“Muchas veces yo creo que cuando vamos a diferentes boxes hay coaches que hacían bien la clase y lo pusieron a darlas, pero no tiene el conocimiento necesario para explicar ese movimiento y prevenir lesiones. Cuando uno tiene una buena educación, unos buenos coaches, yo diría que la comunidad va a seguir subiendo”, sostuvo Moreno.

Por esa línea, el propietario y coach de Strkture, Damián Centeno, reconoció la unión entre entrenadores como un aspecto a mejorar.

“Es crear esa comunidad de buenos coaches para ayudarnos entre nosotros y así darle un excelente, no un mejor, un excelente servicio a las personas que entren al deporte”, comentó.

Damián Centeno ( Xavier Araújo )

“Con eso no se juega”

De otro lado, para el coach y dueño del box High Definition Fitness, en Juncos, Harold Díaz, los maestros de este deporte deben erradicar la práctica de aconsejar sobre todo tipo de tema, que no necesariamente es su especialidad.

“Por ejemplo, si no soy nutricionista, no voy a dar consejos de comida, de nutrición y de esas cosas porque no es lo que yo estudié. Sí, tengo un poco conocimiento, pero lo que me funciona a mí no le va a funcionar a la otra persona”, comentó Díaz, también jugador de los Mets de Guaynabo en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

“Pienso que es bien serio tú aconsejar a una persona. Con la salud de la gente no se juega. No podemos tratar de arropar todo nosotros; ser el doctor, el nutricionista, y absolutamente todo”, sentenció.