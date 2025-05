A las 5:00 de la mañana, mientras unos descansan, grupos de personas alrededor de la isla saltan cajones, levantan pesas, corren y se gritan en señal de apoyo en decenas de espacios que no son gimnasios tradicionales.

Los escenarios son centros de entrenamientos llamados ‘boxes’, donde se practica de cinco a seis días a la semana el deporte del CrossFit.

Pero, ¿qué tiene esta disciplina que lo convierte casi es una religión para algunos?

Primera Hora visitó el box Strkture, en Caguas, para conocer de primera mano -junto a su propietario y coach Damián Centeno, el quiropráctico Jorge Moreno y el pelotero y coach Harold Díaz, sus beneficios, desventajas e, incluso, descartar o confirmar mitos relacionados.

“Mucha gente le tiene miedo porque no tienen el conocimiento de cómo realmente funciona. Ven lo que enseñan por ahí en las redes, en las noticias, en televisión, en Youtube. Así que cuando llegan aquí ven que la persona que está al lado tiene más edad, levantando pesado, cogen la clase, se enamoran, les gusta y ven que pueden”, expresó a este medio el dueño de Strkture.

“Están locos por volver al otro día”, agregó el también coach por más de una década.

Damián Centeno, propietario y coach de Strkture. ( Xavier Araújo )

En cambio, en un gimnasio convencional, Centeno explicó que, en ocasiones, las personas se sienten sin dirección.

Para el entrenador, de 41 años, coexisten tres piezas fundamentales dentro de este deporte; la comunidad que lo practica, la enseñanza de los entrenadores y el cariño de la gente.

“Eso es lo más que arropa, atrae y mantiene a la gente aquí, en el mundo del CrossFit”, asegura Centeno.

“El CrossFit es para todos”

De acuerdo a la propia marca de CrossFit en su portal, la definición de su deporte recae en movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad, adaptados a cualquier persona y combinados con una buena alimentación.

Sin embargo, levantan bandera las palabras “cualquier persona”, asegurando que el deporte es para todo tipo de gente.

A preguntas de este diario sobre si es una realidad que la disciplina la puede poner en práctica cualquier público, el doctor Moreno aseguró que sí.

“He visto videos desde personas con 85 y 90 años haciendo CrossFit como niño desde los cinco o seis años. Hay siempre un movimiento para cada edad, para cada nivel fitness. Cada movimiento se puede llevar a cada persona. Tiene unos beneficios muy buenos porque te ayuda a prevenir problemas cardiovasculares, de cáncer, lesiones y te ayuda a mantenerte activo físicamente, que es algo que a la sociedad no se le ha enseñado", dijo el quiropráctico, quien tiene su clínica Wave Rehab & Performance, en Caguas, junto a su esposa y también doctora Jennifer Bonilla.

“No existe ninguna desventaja porque hagas CrossFit”, añadió Moreno, quien mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda hacer de 150 a 300 minutos a la semana de actividad física y dos veces por semana hacer ejercicios de resistencia muscular. Una clase regular de CrossFit tiene una duración de 45 a 60 minutos al día.

El quiropráctico Jorge Moreno. ( Xavier Araújo )

CrossFit como marca educa a los coaches y ofrece exámenes de distintos niveles para certificar que están capacitados. Centeno puntualizó la importancia de dichas capacitaciones para poder brindar las clases a sus clientes con la mayor rigurosidad.

“Los coaches que estén dando sus clases deben estar preparados con mucha variedad y adaptabilidad para las personas, para que ellos entonces puedan hacer el ejercicio, pero no exactamente como estén prescritos, pero que tengan la misma intención y la misma intensidad”, dijo Centeno, que posee la certificación de CrossFit (Level 2).

De acuerdo a Centeno, sus clases son adaptadas de acuerdo al nivel, edad, condiciones y molestias del momento de las personas.

“Yo solo quiero que a la gente le pierda el miedo al CrossFit y que le den la oportunidad, que no se van a arrepentir”, sostuvo el coach.

No todos los días es la misma carga

La cultura del CrossFit es realizar ejercicios variados diariamente, por lo que en la semana se realizan múltiples rutinas, enfocadas en distintas partes del cuerpo.

“Nunca hacemos lo mismo. Me siento superflexible, no tan solo dentro del box, pero afuera, en la vida real”, comentó Díaz, jardinero de los Mets de Guaynabo, líderes de la sección Metro, con marca de 10-3.

El guardabosque ha visto como este deporte que lo comenzó a hacer en 2018, le ha beneficiado en su rendimiento en su carrera dentro de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

“Me encanta porque en el terreno de juego me siento libre. No me siento limitado en cuanto a estar mucho tiempo parado, si voy corriendo a lanzarme y a tirarme a coger la bola. Me siento los brazos superflexibles para poder tirar la bola bastante duro”, comentó Díaz, de 32 años.

Harold Díaz, pelotero, coach y propietario del box High Definition Fitness. ( Xavier Araújo )

“Haciendo el swing me siento el torso, las piernas y las caderas superfuertes y muy flexibles", agregó el pelotero, que desde sus 13 años realizaba ejercicios en gimnasios convencionales.

Díaz es, además, coach y propietario del centro de entrenamiento High Definition Fitness, en Juncos.

Lesiones: ¿Mito o realidad?

Moreno recibe en su oficina todo tipo de atleta. De hecho, entiende que hay un balance entre la población que atiende por la práctica del CrossFit y de otras disciplinas como voleibol, béisbol y baloncesto.

“Las lesiones en el CrossFit yo diría que es más bien un mito. Algo que las personas siguieron hablando y una se lo dijo a la otra”, dijo el médico, quien también práctica el deporte.

“Lo más importante para evitar esas lesiones es saber para qué hacemos el deporte... Vamos a darle 100% porque tengo una competencia o para entrenar para la salud. Todo depende también de una buena programación. Entender que no vas a tener alta intensidad los cinco días a la semana”, comentó Moreno.

Moreno aseveró que hay casos en que las personas llegan al CrossFit sin conocer que tenían alguna dolencia o lesión del día a día y se lo achacan al deporte.

Los entrevistados aseguran que el CrossFit es para todo tipo de personas. ( Xavier Araújo )

El principal dolor de los que realizan esta modalidad son los hombros, espalda baja y rodillas.

A veces cuando llegas al CrossFit ya venías con una lesión y se lo achaca al crossfit.

“Muchas personas le duelen los hombros por los movimientos repetitivos y porque quizás no trabajaron esa fuerza específica de la articulación del área para luego moverse a movimientos, un poquito más explosivos”, sentenció el doctor.

De hecho, aseguró que con una vida sedentaria podías padecer de molestias musculares.