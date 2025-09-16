El espíritu competitivo y la pasión por la disciplina del CrossFit llevarán a cuatro atletas boricuas a representar a la isla en una competencia internacional en el icónico desierto de Tabernas, en Almería, España.

Jorge Mota, Ian Aldarondo, Betsamaries Colón y José Rodríguez, bajo el nombre La Isla PR, competirán en el Far West Championship, evento que se celebrará del próximo viernes al domingo.

El único grupo de boricuas se medirá por primera vez en una competencia fuera del territorio estadounidense. Aunque España ha acogido eventos de CrossFit anteriormente, será la primera ocasión que se realice en este desierto, donde décadas atrás se filmaban películas del lejano Oeste como La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, 800 balas, entre otras.

PUBLICIDAD

La Isla PR, que competirá contra otros 39 equipos en la categoría intermedia, viaja a la Madre Patria con expectativas clara, pero sobre todo con el peso de representar la Monoestrellada.

“Siendo realista, todo el mundo quiere lucir bien y quiere ganar, pero más que eso, tenemos la mentalidad de hacer un buen trabajo, de que la gente nos vea como un equipo sumamente sincronizado, y que al final del día que el trabajo hable por nosotros. Queremos que digan, ‘se movieron siempre como una sola unidad’”, expresó Rodríguez a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

“Sentimos la presión de que quisiéramos poner el nombre de la bandera donde se merece lo más alto posible. Es una presión positiva”, agregó el también entrenador con nueve años de ofreciendo clases, y quien práctica el deporte hace una década.

Los atletas, de acuerdo a Rodríguez, han entrenado intensamente desde finales de mayo, combinando preparación en CrossFit Guaynabo, en dicho municipio, y Synthesized, en San Juan, para lograr la mejor química posible.

“Quisiéramos ganar, quisiéramos llegar lejos, pero al ser la primera competencia internacional tenemos que ver contra quién nos estaremos enfrentando. Una competencia internacional es un mundo completamente distinto para todos nosotros”, aseguró el atleta.