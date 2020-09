Luego de recibir un sinnúmero de críticas en las redes sociales, el comentarista deportivo Héctor Torres, mejor conocido como DePlaymaker, reaccionó hoy a la salida de su excompañera en el programa digital Head 2 Head, Natalia Meléndez.

Melendez renunció a Head 2 Head la semana pasada, tras un acalorado intercambio verbal con DePlaymaker y expresar que en el programa, su voz no era respetada.

Lee: Colegas periodistas se unen a favor de Natalia Meléndez

“Lo sucedido el pasado jueves 27 de agosto en el programa Head 2 Head el cual produzco y se transmite en #MoluscoTv, fue vergonzoso. El intercambio de emociones, la dinámica que propiciaron mis acciones, mis comentarios, tono de voz y expresiones, no pueden justificarse ante NADIE”, escribió Deplaymaker en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“A Natalia Meléndez a quien respeto y admiro, nuevamente le pido perdón. Lo que te expresé en privado a horas de terminar el programa, son mis sentimientos reales hacia ti. El haber retirado el vídeo como me lo pediste, espero te demostrara lo mucho que valoro tu amistad y profesionalismo. Lamento de todo corazón el daño que esto te causara tanto a ti como a tu familia, a ellos también les pido perdón”, expresó el también conductor del programa La garata de la Mega.

En el escrito, DePlaymaker dijo que utilizará sus espacios en las redes para hablar sobre el mansplanning, machismo y otros temas importantes que tanto afectan nuestra sociedad.

Meléndez acudió el viernes a las redes sociales para informar la razón de su salida del programa. “Mi participación en el último programa digital donde laboré ha culminado, no porque le tenga miedo a las críticas, sino porque acepté estar en un programa donde tenía como visión elevar el debate. Sin embargo, y aunque tenía mucha ilusión de que mi voz como deportista y profesional fuera respetada, como lo ha sido en otros espacios, en esta ocasión no pudo ser”, indicó la exdeportista y comentarista deportiva.

A continuación, la reacción de DePlaymaker, en su totalidad:

“Lo sucedido el pasado jueves 27 de agosto en el programa Head 2 Head el cual produzco y se transmite en #MoluscoTv, fue vergonzoso. El intercambio de emociones, la dinámica que propiciaron mis acciones, mis comentarios, tono de voz y expresiones, no pueden justificarse ante NADIE. Sin embargo, en el vídeo pueden ver que en mis ojos arrastro mucho de mi pasado, mis experiencias y el dolor y marcas que dejaron en mi otros que tal vez jamás he superado. No puedo prometerles que seré otro hombre mañana, pero tengo una responsabilidad social y otra con mis hijos de cuidar la manera de comunicarnos con las personas que nos rodean.

PUBLICIDAD

A Natalia Meléndez a quien respeto y admiro, nuevamente le pido perdón. Lo que te expresé en privado a horas de terminar el programa, son mis sentimientos reales hacia ti. El haber retirado el vídeo como me lo pediste, espero te demostrara lo mucho que valoro tu amistad y profesionalismo. Lamento de todo corazón el daño que esto te causara tanto a ti como a tu familia, a ellos también les pido perdón.

A los fanáticos de mis espacios y al público en general, reflexionar sobre quienes somos, nunca nos hará menos personas. Al contrario, con todo lo sucedido abriré espacios en mis redes para hablar sobre el mansplanning, machismo y otros temas importantes que tanto afectan nuestra sociedad.

El día que decidí entrar en el mundo de las comunicaciones, nadie me explicó cuan complejo o el peso que tendrían cada una de mis acciones. Lo personal, mi familia, mis hijos, mi madre y mi hermana son el norte y motor de todos y cada uno de mis pasos incluyendo este. Tengo dos hijos varones que son mi vida y quiero que ellos vean a través de esta acción, que no perdemos nada con reconocer nuestros errores y que pedir perdón cuando fallamos es de valientes. Agradezco infinitamente la atención prestada a este particular”.

“Estas serán las únicas expresiones que haré al respecto…” #PedirPerdonNoCuesta