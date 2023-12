El presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur) reveló que existen una serie de enmiendas al reglamento de su organismo para que sus comités, como el de Fondismo, tengan una “relación más directa” con la institución y agregó que una propuesta sobre la formación de una Federación de Fondismo de Puerto Rico es una idea que “respeta”, pero no tiene “cabida”.

Por otro lado, el presidente de Fapur, Luis Dieppa, también dijo que la institución debe moverse hacia las nuevas propuestas de la World Athletics, que propone hacer carreras de 21 kilómetros en lugar de 42 kilómetros en sus eventos mundiales.

Dieppa dijo en cuanto al fondismo que las enmiendas propuestas dentro de la institución ya fueron sometidas y entrarán en enero al proceso de aceptación o rechazo por los más de 40 delegados que componen a la Fapur. No especificó qué cantidad de votos hacen falta para aprobar las enmiendas.

La propuesta sugiere la creación de comisiones, en lugar de comités, y que la intención es que las comisiones tengan una “relación más directa” con Fapur. Dieppa aclaró que la enmienda no va dirigida específicamente enfocada hacia la de Fondismo, con la que han vivido distanciamiento por años, sino hacia todos los comités, como el de marcha, el de entrenadores y el de jueces.

“No eliminaría el Comité de Fondismo, pero le daría la capacidad de moverse a la comisión, con un vínculo directo a la institución. Todos esos comités tiene que estar alineados con la institución: fondismo, marcha, entrenadores, oficiales, estadísticas”, dijo Dieppa.

Dieppa negó que la enmienda va dirigida a supervisar directamente los comités, sino que el propósito es tener una “relación más directa” con éstos.

Dieppa sí dijo que las enmiendas fueron propuestas porque hay comités que no están dando resultados.

“No puedo negar que han habido casos que no han cumplido la responsabilidad que se debe cumplir, que tienen que promover más su área de trabajo”, dijo.

El Comité de Fondismo, que el sábado pasado eligió una nueva junta bajo la presidencia del yaucano Jaime ‘Key’ Vélez, ha reconocido en el pasado que su disciplina no está en buen estado. También ha reconocido distanciamiento con Fapur.

El Comité de Fondismo fue, entre las década del 70 y 90, una fuerte institución. Se fundó por las mentes coameñas de Elfren Bernier y Osvado Rivera Cianchini a finales de los 70, con el aval de Fapur, para encargarse directamente de las carreras pedestres. Produjo resultados históricos de Puerto Rico, como la todavía vigente marca nacional de maratón de 2:12.43 horas del legendario utuadeño Jorge ‘Peco’ González en los Juegos Panamericanos Caracas 1983.

El presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Luis Dieppa, a la derecha, dijo que una nueva federación no tiene cabida. ( Juan Luis Martínez Pérez )

Ante la ‘baja en rendimiento’, el otrora presidente del Comité de Fondismo, el toabajeño José ‘Cano’ Robles, propuso el martes la creación de la Federación de Fondismo de Puerto Rico con silla en el Comité Olímpico de Puerto Rico. La propuesta va dirigida a que el fondismo tenga más autoridad para controlar a sus atletas y a los corredores de las carreras de Puerto Rico.

La propuesta desvincularía completamente al fondismo de Fapur.

Sobre esa propuesta, Dieppa dijo que la misma no tiene “cabida” internacional o local porque necesita el reconocimiento de World Athletics, que no va a reconocer dos federaciones nacionales para un mismo deporte.

“Tengo respeto por el ‘Cano’ y pienso que es una idea que él tiene. No es proyecto viable, no cabe, no tiene espacio”, dijo Dieppa.

Robles reconoce que crear una federación es complicada, pero cree que es la única solución a los problemas del fondismo local. Primero, una federación tiene que ser aceptada por World Athletics antes de entrar en el Copur. Y no existe un deporte con dos federaciones dentro del movimiento olímpico.

La marcha de 20k en que participa la boricua Rachelle de Orbeta (443), se mantiene intocable. ( David Villafañe Ramos )

Finalmente, Dieppa dijo que Fapur se tiene que mover en la dirección de las propuestas de World Athletics de bajar a 21K la carrera pedestre de mundiales y eliminar la marcha de 50K por una prueba de 35K en relevo en las Olimpiadas. World Athletics y su presidente Sebastian Coe proponen esos cambios porque esas pruebas han dejado de ser atractivas para los corredores y el público, respectivamente.

El 42K en mundiales dejó de ser atractivo porque los principales fondistas se reservan para las carreras de mucho dinero, como el de Maratón de Nueva York, según Coe. Agregó que el relevo de marcha es una modalidad en “demanda”.

Puerto Rico no se afecta al momento en la marcha porque su atleta internacional en esa disciplina, Rachelle de Orbeta, hace la distancia de 20K, que no sufrirá cambio en los próximos ciclos. Sí se afectaría en la carrera de 42K porque su principal atleta, Beverly Ramos, ha corrido los últimos dos 42K en los Mundiales Oregon 2022 y Budapest 2023. De hecho, Ramos hizo la marca nacional en Oregon 2022.