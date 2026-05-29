París. Habrá un nuevo campeón masculino en el Abierto de Francia después de que Novak Djokovic siguió a Jannik Sinner al quedar eliminado en Roland Garros el viernes en un duelo de cinco sets.

El adolescente brasileño Joao Fonseca venció al ganador de 24 títulos de Grand Slam Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 en la tercera ronda para que continuaran las sorpresas de torneo. El jueves el número 1 Sinner —subcampeón del año pasado— perdió ante el 56to del ranking, el argentino Juan Manuel Cerundolo.

“Diez minutos después del partido pude darme cuenta un poco de lo que hice, de lo que logré”, dijo Fonseca, de 19 años. “Qué difícil fue y qué increíble fue para mí”.

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La más reciente búsqueda de Novak Djokovic para incrementar su récord a 25 títulos de Grand Slam terminó y fue apenas la segunda vez que sucumbe después de ir arriba por dos sets, y la otra también ocurrió en París en 2010.

Junto con los veteranos Marin Cilic y Stan Wawrinka, todos los ganadores de majors en el cuadro masculino están fuera, lo que garantiza que un nuevo par de manos levantará el trofeo de la Coupe des Mousquetaires el 7 de junio en la cancha Philippe-Chatrier.

“Por supuesto, con Jannik y Djokovic fuera , hay más chances”, dijo Fonseca, quien a continuación enfrentará al dos veces subcampeón Casper Ruud, que venció por 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (4), 7-5 a Tommy Paul.

El serbio de 39 años se fue apagando a medida que la cancha se volvió más lenta con el fresco de la noche.

“Duro para mí perder”, dijo Djokovic. " Apenas me sostenía sobre las piernas hacia el final del encuentro".

En el último juego, Djokovic tuvo un punto de quiebre para ponerse 6-6, pero Fonseca cerró su servicio con tres aces consecutivos y se convirtió en el primer adolescente en vencer a Djokovic en un torneo de Grand Slam.

“Simplemente disfruté estar en la cancha y fue un placer. Es la primera vez que entro a la cancha contra él”, dijo Fonseca. “Todavía pensamos que tiene 20. Al final del partido creo que él estaba en mejor forma que yo, es una locura”.

Fonseca felicitó a su madre —que se encontraba entre el público— por su cumpleaños y agradeció a todos los brasileños presentes.

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Djokovic duda

Esto no fue una sorpresa tan grande como la derrota de Sinner porque Djokovic llegó a París entre dudas.

Después de perder la final del Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz, una lesión en el hombro limitó su preparación en arcilla a un solo partido competitivo y Djokovic sufrió durante al menos tres horas en cada una de sus dos rondas previas antes de enfrentar toda la furia de la potente derecha de Fonseca.

“Teniendo todo en cuenta y todas las circunstancias, creo que el nivel fue realmente bueno”, dijo Djokovic, cuyo último título grande fue el Abierto de Estados Unidos de 2024.

El calor que afectó a Sinner también alcanzó a Djokovic, quien se aplicó bolsas de hielo a ambos lados del rostro durante los cambios de lado. En un momento, Djokovic le respondió de mala manera a un camarógrafo de televisión por acercarse demasiado a su cara.

Para el quinto set no pudo ocultar su fatiga: se encorvó sobre los paneles publicitarios, con los antebrazos colgando; se dejó caer en su silla con una toalla sobre la cabeza; se sujetó la cabeza con las manos.

Fue cortés en la derrota.

“Le dije (después del partido) que merecía ganar y que debía estar orgulloso de sí mismo”, señaló Djokovic . " Hoy todos vimos por qué hay tanta expectativa a su alrededor".

Djokovic dijo que no estaba seguro de si disputará el Abierto de Francia el próximo año, aunque dijo lo mismo tras su derrota en semifinales ante Sinner el año pasado.

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Kostyuk no da tregua

Todavía invicta en arcilla esta temporada, Marta Kostyuk alcanzó la cuarta ronda por segunda vez y se citó para un gran partido contra la cuatro veces campeona Iga Swiatek en el cuadro femenino.

La ucraniana , número 15 del ranking, prolongó a 15 partidos su racha de victorias sobre arcilla al doblegar 6-4, 6-3 a Viktorija Golubic en otro día caluroso en París.

Perdió ante Swiatek en la cuarta ronda en 2021. Ahora se avecina una revancha, después de que Swiatek derrotara a su compatriota polaca Magda Linette por 6-4, 6-4.

Swiatek ha vencido a Kostyuk en sets corridos las tres veces que se han enfrentado y ostenta un registro de 43-3 en Roland Garros.

La séptima preclasificada Elina Svitolina fue otra ucraniana en avanzar. Dio cuenta 6-2, 6-3 de la alemana Tamara Korpatsch.

Doble rosco

También avanzó Sorana Cirstea, una rumana de 36 años, que arrolló a Solana Sierra y se convirtió en la jugadora de mayor edad en la era abierta en lograr una victoria por 6-0, 6-0 en un torneo de Grand Slam. A continuación enfrentará a la china Wang Xiyu, que todavía no ha cedido un set.

Además, la rusa Mirra Andreeva (8va preclasificada) avanzó con una victoria 6-4, 6-2 ante la checa Marie Bouzkova y lidera el circuito femenino con 32 triunfos esta temporada.