Oscar “El Pupilo” Collazo sigue cruzándose con filipinos en su ruta a convertirse en campeón indiscutible del peso mínimo (105 libras).

El villalbeño expondrá sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring Magazine el 20 de junio ante Joey Canoy en la Frontwave Arena de Oceanside, California.

Canoy será el quinto filipino con el que pelea Collazo desde que dio el salto al profesionalismo en 2020. El monarca boricua incluso admitió en tono de broma que no es muy querido en Filipinas.

PUBLICIDAD

Después de todo, ha despachado a grandes peleadores de ese país como Vic Saludar, Garen Diagan, Jayson Vayson y Melvin Jerusalem, a quien derrotó para ganar su primer campeonato mundial. En menos de un mes, buscará añadir a Canoy a esa lista y acercarse aún más a las correas de los otros dos organismos con su novena defensa.

“Yo siempre estudio a mis oponentes y he visto que (Joey Canoy) es un guerrero. Es un boxeador aguerrido que ha peleado con buenos contrincantes y excampeones mundiales. Ha ganado y ha perdido. En fin, es un veterano que viene a pelear, como todo filipino, y más aún que me tienen ganas a mí”, dijo Collazo entre risas en una entrevista con Primera Hora .

“Los fanáticos pueden esperar una buena pelea. Sé que (Joey Canoy) vendrá con todo porque es la oportunidad de su pelea”, agregó.

🔥🇵🇷 𝐏𝟒𝐏 𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤!

The undefeated unified world champion puts it all on the line against hard-hitting filipino contender Joey Canoy on June 20. Expect fireworks at Frontwave Arena in Oceanside!



𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐠𝐨 𝐨𝐧-𝐬𝐚𝐥𝐞… pic.twitter.com/DlSudMiClg — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) May 29, 2026

Canoy aparece en la primera posición del ranking del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quinto en el de la OMB y noveno en el de la AMB. Además, tiene 32 años y posee un récord de 25-5-2, con 15 nocauts. Su última pelea fue el pasado 14 de marzo, cuando venció por decisión unánime a su compatriota Pablito Balidio.

Collazo, en cambio, está invicto en 14 salidas, con 11 por la vía rápida. Casualmente, superó en la fecha antes mencionada a Jesús Haro tras este no salir de su esquina para el séptimo asalto. Explicó que subirá al cuadrilátero con una estrategia similar a la de combates anteriores, ya que los filipinos comparten un estilo que ya conoce bien y en el que ha identificado debilidades.

PUBLICIDAD

“Sin quitarles mérito, ellos tienen una buena mitad de pelea. Los primeros seis asaltos los hacen fuertes, explosivos y con muchos brincos, pero ya los conocemos porque todos pelean igual. Es cuestión de atacarlos abajo”, detalló el puertorriqueño.

“Casi todos los filipinos de pesos bajitos con los que yo he peleado son así. Son bien explosivos al principio y después se quedan. Este filipino también es así, pero nosotros tenemos esa estrategia de ir con presión, inteligente y atacar abajo con la mano arriba desde el arranque”, continuó.

Oscar Collazo golpea a Jesús Haro en el abdomen durante su última defensa titular. ( Suministrada / Miguel Cotto Promotions )

Collazo no ha ido a la distancia en sus últimas cuatro peleas, y entiende que esta no será la excepción. La última vez que salió victorioso por decisión fue el pasado 27 de enero de 2024, cuando superó al nicaragüense Reyneris Gutiérrez. Desde entonces, sus cuatro victorias más recientes han hecho honor a su apodo de “KO-llazo”.

“Siempre buscaré ese nocaut porque estamos en un peso bajito y la gente cree que no pegamos o no traemos emoción. Yo he noqueado a mis últimos cuatro rivales y ahora que tengo esta oportunidad de estelarizar por DAZN vamos a hacer una pelea emocionante”, aseguró el campeón del peso mínimo.

“Me veo dominando esta pelea desde el arranque con una presión inteligente usando el jab y buscando los golpes bajos, que son los que desgastan y hacen que el rival se caiga. Como dicen, tú tumbas el palo desde abajo, y así lo voy a hacer”, abundó.

Campeón indiscutido a fin de año

El combate entre Collazo y Canoy será el estelar de una cartelera de Golden Boy Promotions y se transmitirá a través de la plataforma de streaming DAZN. De salir por la puerta ancha, el boricua tiene intenciones de enfrentarse después al sudafricano Siyakholwa Kuse, monarca del CMB. De hecho, adelantó a este medio que los equipos de ambos peleadores ya están en conversaciones para un posible encuentro.

“Yo sé que esa pelea se va a dar. Tengo fe de que este año me convertiré en campeón indiscutible. Ya vi que el de la CMB (Kuse) levantó la mano para pelear después, porque Pedro Taduran tiene una pelea mandatoria. Si salgo ileso de este combate, vamos a buscar la CMB luego y, a final de año, buscar la pelea por el túmulo de la FIB (Federación Internacional de Boxeo)”, declaró Collazo.