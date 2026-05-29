El campeón mundial minimosca de la AMB, OMB y The Ring, el puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo, volverá al escenario de pelea el sábado 20 de junio de este año cuando exponga sus títulos unificados ante el filipino Joey Canoy, en un combate a 12 asaltos que será transmitido en vivo por DAZN.

El pleito se llevará a cabo en la Frontwave Arena de Oceanside, California.

Collazo (14-0, 11 nocauts), considerado uno de los mejores libra por libra del boxeo actual, viene de una contundente defensa ante el mexicano Jesús “Chiquito” Haro, a quien detuvo tras seis asaltos luego de que su esquina pidiera la detención del combate. El boricua ha consolidado su dominio con un estilo agresivo, alto volumen de golpes y una evolución constante en su rendimiento como campeón.

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“Peleas como estas son las que mantienen mi carrera en movimiento”, dijo Collazo. “Estoy siempre agradecido por las oportunidades y listo para otro gran reto. Seguimos enfocados, hambrientos y preparados”.

Del otro lado estará Canoy (25-5-2, 15 nocauts), un contendiente filipino con experiencia en peleas de título mundial y campeón internacional minimosca del CMB en 2025. Conocido por su presión constante y poder de nocaut, llega con la intención de sorprender al campeón boricua en territorio estadounidense.

“Es un sueño hecho realidad”, dijo Canoy. “Estoy entrenando fuerte y haré todo lo posible para lograr la sorpresa”.

El combate es promovido por Golden Boy Promotions en asociación con Miguel Cotto Promotions, y ha sido presentado como una prueba significativa para el campeón puertorriqueño, quien continúa elevando su estatus en las listas de los mejores libra por libra.

“Collazo debería estar en la cima de todas las listas libra por libra”, dijo el promotor Oscar De La Hoya. “No busca el camino fácil; busca los retos más difíciles”.

Por su parte, Miguel Cotto destacó el choque de estilos y el nivel competitivo del evento.

“Será una verdadera guerra de fuegos artificiales”, afirmó Cotto. “Un choque de estilos que los fanáticos no se pueden perder”.

Con un campeón invicto en ascenso y un retador experimentado dispuesto a arriesgarlo todo, la noche en Oceanside promete ser una prueba clave en la división de las 105 libras.