La puertorriqueña Amanda Serrano volverá este sábado a una de las plataformas más grandes del boxeo con la mira puesta en otro capítulo histórico de su carrera cuando enfrente a la alemana Cheyenne “Pepper” Hanson en el combate coestelar de la cartelera MVPW-03 en el El Paso County Coliseum de Texas.

Serrano (48-4-1, 31 nocauts), campeona unificada pluma, aseguró en la conferencia de prensa camino al combate esta semana que su principal objetivo sigue siendo alcanzar la marca de nocauts de la excampeona Christy Martin, aunque dejó claro que primero piensa en salir victoriosa ante una rival peligrosa.

Amanda Serrano vs Cheyenne Hanson pressconference Face-Off ahead of the fight for the WBA & WBO Unified World Featherweight titles on saturday May 30th at El Paso County Coliseum,El Paso,TX 🔥 🥊 @MostVpromotions #HanHolm2 #SerranoHanson #mvpw03 #ElPaso pic.twitter.com/eVroZJnVTo — Håkan Johansson (@h_hkan) May 29, 2026

“La meta definitivamente es conseguir ese récord de Christy Martin”, dijo Serrano durante la conferencia de prensa final sobre la marca de 32 anestesiados de Martin en su carrera. “Pero la meta obviamente es ganar”.

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La boricua reconoció que Hanson (17-2, 13 nocauts) representa un reto serio debido a su pegada y estilo agresivo.

“Ella es una peleadora joven y hambrienta. Esta es una gran plataforma para ella”, expresó Serrano. “Nunca miro por encima de ninguna rival y por eso entrenamos muy fuerte para Cheyenne. Sabemos que pega duro. Yo también, y eso me encanta”.

Hanson, clasificada entre las principales contendientes del peso pluma, aseguró que llevaba años esperando una oportunidad frente a Serrano.

Unified women’s featherweight champion Amanda Serrano looks to defend her titles against Cheyenne Hanson in the co-main event of MVPW-03 in El Paso on Saturday.



Here’s Serrano talking about fighting in El Paso and being part of a stacked card that will air on ESPN.#MVPW03 pic.twitter.com/12X1PRxgIW — Sam Guzman (@SamGuzmanTV) May 28, 2026

“Siempre quise pelear con Amanda Serrano. Lo dije en entrevistas hace años y ahora estoy aquí”, comentó Hanson. “Quiero estar en el ring con las mejores. Por eso estoy aquí”.

La alemana anticipó un combate ofensivo entre dos boxeadoras de pegada.

“Soy una peleadora agresiva y con poder, pero ella también lo es. Espero una pelea dura, una buena pelea y entretenida”, sostuvo.

Serrano también destacó la importancia de combatir en ESPN y continuar impulsando el boxeo femenino bajo reglas similares a las de los hombres, incluyendo asaltos de tres minutos.

Amanda Serrano presagió una guerra en el combate. (Cooper Neill / Most Valuable Promotions) ( Cooper Neill / Most Valuable Promotions )

“MVP está haciendo cosas más grandes y mejores para las mujeres”, dijo Serrano. “Queremos más tiempo para demostrar nuestras habilidades y conseguir nocauts”.

La cartelera será encabezada por la revancha entre la campeona mundial ligera de la AMB Stephanie Han y la veterana Holly Holm.

Han defenderá su invicto y su título luego de derrotar previamente a Holm, quien prometió mostrar una versión distinta en el segundo enfrentamiento.

“Verán una versión diferente de mí”, afirmó Holm. “He hecho cambios y mejoras después de analizar lo que no hice bien en la primera pelea”.