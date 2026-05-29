San Antonio. Victor Wembanyama anotó 28 puntos, capturó 10 rebotes y sumó tres tapones a la causa de los Spurs de San Antonio, quienes enviaron la final de la Conferencia del Oeste de vuelta a Oklahoma City para el séptimo partido, al aplastar el jueves 118-91 al Thunder.

El encuentro definitivo se disputará la noche del sábado en Oklahoma City, y el ganador recibirá a los Knicks de Nueva York el miércoles para abrir las Finales de la NBA.

Wemby and the Spurs defend home court, force Game 7 back in Oklahoma City‼️



28 PTS

10 REB

3 BLK

2 STL

4 3PM



Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp — NBA (@NBA) May 29, 2026

Wembanyama y los Spurs despertaron tras una desganada derrota por 127-114 sufrida el martes en el quinto encuentro. Esta vez, brindaron su actuación más enérgica de esta serie de altibajos.

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Dylan Harper anotó 18 puntos, Stephon Castle agregó 17 y Devin Vassell aportó 12 puntos y dos tapones atronadores por San Antonio.

Shai Gilgeous-Alexander fue limitado a 15 puntos, la mayor cifra del Thunder, al atinar seis de 18 tiros de campo.

El Thunder, campeón defensor, se quedó sin anotar durante ocho minutos en el tercer cuarto, mientras los Spurs encadenaron 22 puntos consecutivos para poner el marcador 92-64 con 56 segundos por jugar en el periodo.

El margen promedio de victoria ha sido de 15.3 puntos. Los Spurs han ganado por un promedio de 18.3 puntos.