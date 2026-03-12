El claro objetivo del campeón boricua Oscar Collazo para su pelea de este sábado es volver a impresionar con su poder y demostrar que los peleadores de las 105 libras también pueden terminar combates por la vía rápida.

El monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) enfrentará al estadounidense Jesús “Chiquito” Haro (13-2, 2 KO’s) en el Honda Center, en la ciudad de Anaheim, California, en un combate donde el villalbeño defenderá una vez más sus correas.

“Quiero sobresalir como siempre. Buscar ese nocaut para así llamar la atención de nuestro público para que sepan que un peso bajito no todo el tiempo es tirar puño, también noqueamos”, manifestó Collazo con marca perfecta de 13 victorias y 10 anestesiados a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

El púgil puertorriqueño, de 29 años, aseguró que su preparación ha marchado sin contratiempos y se cantó listo para subir al cuadrilátero en busca de otro triunfo. De hecho, indicó que este jueves ya tocó las 105 libras.

“Todo ha ido bien fluido, como siempre, todo al día, estoy contento de volver al ring para mantenernos activo y comenzar el año con el pie derecho”, dijo el peleador.

“Tocamos las 105 libras hoy para así poder comer, hidratarnos bien y hacer algo de ejercicios más tarde”, agregó. El pesaje oficial será el viernes.

Collazo arribó el pasado domingo a California. Por su experiencia peleando en el estado, sostuvo que la adaptación fue rápida.

“Me he acostumbrado a este ambiente y estoy muy bien. He descansado muy bien. He entrenado en el gimnasio de acá de California y gracias a Dios todo al día”, mencionó.

En busca del próximo compromiso

Collazo también mira hacia el futuro con la esperanza de mantenerse activo durante el año.

“Queremos seguir buscando peleas. Regresar en verano, en junio o julio, con cualquier tipo de peleador, sea para unificar o para defender. Lo más importante es mantenerme activo y pelear. Después que pelee, yo estoy contento”, comentó Collazo.

El boricua no descarta que pueda concretarse un enfrentamiento contra el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Melvin Jerusalem.

Jerusalem defenderá su título mundial ante el sudafricano Siyakholwa Kuse en una revancha programada para el 16 de mayo en Sudáfrica. Este combate surge luego de que la pelea unificatoria entre Collazo y Jerusalem no pudo acordarse por cuestiones económicas.

No obstante, de no ser Jerusalem su rival de verano, el puertorriqueño quiere, de todas formas, subirse al ensogado.

“Esto es un trabajo al fin de cuentas. Buscamos cobrar, hacer las cosas bien para asegurar nuestro futuro. Sea con campeones o sea defendiendo, estamos listos para eso”, concluyó Collazo.