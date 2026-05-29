Buenos Aires. En medio de una ola de lesiones que causó alarma, el técnico de Argentina Lionel Sacaloni buscó despejar dudas al confirmar que la mayoría de los vigentes campeones del mundo serán parte del plantel que buscará el bicampeonato en el Mundial que comienza el mes próximo, incluido el capitán Lionel Messi, quien impondrá una marca con su sexta participación.

Messi, a punto de cumplir los 39 años, encabeza la nómina de 26 futbolistas para la Copa del Mundo que dio a conocer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el jueves con un emotivo video protagonizado por el propio Scaloni.

PUBLICIDAD

Con el sexto Mundial de su carrera, Messi establecerá un récord absoluto, tras participar de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

De los citados, 17 jugadores formaron parte de la plantilla que se consagró hace cuatro años tras la inolvidable final contra Francia en Qatar.

Varios de estos apellidos estaban en duda al verse afectados por lesiones de distinta consideración casi al límite del plazo que dio FIFA para definir los planteles mundialistas, entre ellos el propio Messi, quien padece una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, lo que le impidió terminar el partido con su equipo Inter Miami la noche del domingo.

El club ha informado oficialmente que los tiempos de recuperación dependerán de “su evolución clínica y funcional”.

“A defender la corona”, le dio la bienvenida la cuenta oficial de FIFA para el Mundial 2026, con una imagen del astro junto al trofeo en Qatar.

En esta edición, Messi buscará superar otras marcas: si Argentina gana un partido con él en cancha, el Diez va a igualar al alemán Miroslav Klose (17) como el jugador con más victorias en mundiales. Y está a tres goles de alcanzar al mismo Klose como máximo artillero histórico del certamen.

El arquero Emiliano Martínez, que sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha durante la final de la Liga Europa en la que el Aston Villa se impuso al Friburgo la semana pasada, también fue confirmado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

Scaloni incluyó al zaguero Cristian Romero, que está en plena recuperación de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que sufrió a mediados de abril jugando para el Tottenham, y a los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel –autor del penal decisivo en la definición por esa vía ante Francia en 2002—quienes arrastran lesiones musculares de distinto grado.

Dos llamativas ausencias, Barco la revelación

En una nómina que no revistió grandes sorpresas, resaltan las ausencias del delantero Franco Mastantuno, de 18 años, protagonista de una resonante transferencia al Real Madrid para la última temporada, pero que nunca pudo afianzarse en el primer equipo, y el experimentado lateral Marcos Acuña, con problemas físicos.

Entre los nuevos talentos que tendrán su primera cita mundialista aparecen Valentín Barco, flamante fichaje del Chelsea inglés, y Nicolás Paz, figura del Como de Italia que acaba de conseguir una histórica clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Además fue convocado el artillero Juan Manuel López (Palmeiras) para reforzar la línea ofensiva que tiene a Julián Álvarez y Lautaro Martínez con pasaje asegurado.

La Albiceleste, también monarca del mundo en 1978 y 1986, debutará el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

El plantel viajará el sábado rumbo a su base mundialista en Kansas City y disputará amistosos ante Honduras e Islandia antes del inicio del Mundial.

Lista:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Facundo Medina y Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

PUBLICIDAD

Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández y Valentín Barco (Chelsea), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Betis), Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Delanteros: Nicolás Paz (Como), Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada (Atlético de Madrid), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami)

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes