El Campeonato Nacional de Atletismo que se realizará este fin de semana en Mayagüez tiene muchos elementos que convierten la cita en una histórica y llamativa.

Por ejemplo, el evento verá haciendo pruebas de campo al decalista Ayden Owens Deleme entre atletas nacionales que buscan clasificarse a los Juegos Olímpicos. Y entre ellos llama la atención como evento cumbre la prueba de 100 metros lisos donde varios velocistas varones correrán con una expectativa de fijar una nueva marca nacional y quién sabe si hasta una histórica y olímpica marca de clasificación de 10.00 segundos.

Los 100 metros masculinos se corren el viernes en el Campeonato Nacional en Mayagüez con expectativa porque, además de que la competencia sirve de clasificación para los Juegos Olímpicos, están inscritos para correr el autor de la recién fijada nueva marca nacional, Eloy Benítez con 10.04 segundos, además del ahora segundo tiempo más rápido en Puerto Rico, Julius Rivera y su 10.12 segundos, así como el pasado récord nacional Diego González, quien está entre otros ocho inscritos con registros de 10.50 segundos o mejor.

PUBLICIDAD

Todos esos elementos están en el ambiente para la prueba de 100 metros que se correrá sobre la pista del Estadio José A. Figueroa Freyre de Mayagüez. Habrán semifinales y la final el mismo viernes.

Y los participantes se subscriben al decir popular del atletismo que solo desean unas buenas condiciones climáticas para poder correr duro porque todo lo demás, desde condición técnica y física, hasta tener rivales de nivel, se pueden dar por consideradas.

Uno de los que subscribe al decir lo es el propio Benítez, quien hizo su 10.04 con un viento a favor y legal de +2.0 mps.

“Si el viento está como debe (a favor), si las condiciones están bien, con el alto nivel que hay ahora mismo, con los compañeros que corren duro, vamos a correr bien duro. Va a haber un tiempo duro en Mayagüez”, dijo Benítez.

Un registro de 10.00 segundos clasificaría directamente a los velocistas a París 2024. No es un registró fácil para los velocistas boricuas que nunca han corrido tan rápido. Pero, en su defecto, la posición de llegada le dará a los corredores puntos de clasificación para París 2024. Ningún velocista está ahora mismo dentro de la cuota de 56 corredores de 100 metros que serán convocados a París 2024. González y Benítez son los que más cerca están de entrar en esa cuota antes de que el periodo de clasificación cierre el 30 de junio.

Igualmente habla González, quien es el campeón de la LAI y quien tenía con 10.13 segundos la marca nacional antes que Benitez la rompiera en mayo.

PUBLICIDAD

Diego González tiene una movitación extra. ( Ramon "Tonito" Zayas )

González, quien venció a Benítez en la final de la LAI con 10.30 segundos y viento en contra de -.08 mps, también desea volver a ser el plusmarquista nacional y se preparó para romper el 10.04 y quien sabe si la barrera de los 10 segundos.

“No corrí el pasado fin de semana para enfocarme en el Campeonato Nacional. Tomé como una motivación adicional el hecho de que me rompieron el récord nacional. No se sabe cómo van a estar las condiciones del clima. Pero, si el viento está como se supone y está para uno, puede haber un 10.00 segundos o se puede romper la barrera de los 10 segundos. Espero que el viento esté a favor”, dijo.

Las pruebas de 100 metros en el Estadio de Mayagüez en ocasión de las Justas en abril se corrieron en condiciones cambiantes. Las semifinales se corrieron con viento a favor de +0.8 mps, mientras que la final se corrió con viento en contra de -0.8 mps. Viento superior a +2.0 mps hace inválida una marca nacional o mínima.

Además de los 100 metros, el Campeonato Nacional tiene un programa de otras 20 pruebas de pista o de campo, y se anticipa la participación de los principales atletas del patio, como los seis que a este martes están dentro de la cuota de clasificados por ranking para París 2024.

John Rivera llega a Mayagüez luego de correr un buen 1:45 minutos en los 800 metros la pasada semana en el Grand Prix de Nueva York. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Las velocistas Grace Claxton, Gabby Scott Puig, el semifondista John Rivera, el lanzador Jerome Vega, el saltador Luis Joel Castro y la marchista Rachelle de Orbeta son los que están dentro de la cuota y busca aquí fortalecer sus posiciones con puntos de ranking.

Además de Benítez, González y Rivera, atletas como Alondra Vázquez (100mv), Ryan Sánchez (800m), José Figueroa (200m), Rob Napolitano (1,500m) son algunos de los que aspiran con el Campeonato Nacional entrar en la cuota de París 2024.

La importancia ‘olímpica’ del Campeonato Nacional coincide con que la competencia recibió una inscripción récord de 703 atletas, incluidos participantes juveniles que competirán en las categoría Sub 18 y Sub 20. El evento se presta de clasificación para el Mundial Sub 20 que se celebrara en Perú este año.