La presentación de los campeones Eagles de Filadelfia ante los Cowboys de Dallas y el debut de Aaron Rodgers en los controles de los Steelers de Pittsburgh que jugarán contra Jets de Nueva York acaparan los reflectores en la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL, que arrancará este viernes.

Los Eagles iniciarán la defensa de su campeonato como favoritos al inaugurar la campaña frente a los Cowboys, que llegan a este partido tras perder a su estrella defensiva Micah Parsons, a quien Jerry Jones, propietario del equipo, no le quiso renovar su contrato para mantenerse en Dallas.

En Filadelfia, Jalen Hurts, Jugador Más Valioso del Super Bowl LIX, ha señalado que buscarán convertirse en la siguiente dinastía dominante de la NFL, un camino que esperan empezar ante Dallas, apoyados una de las ofensivas que promete ser de las más poderosas de la NFL.

El entrenador Brian Schottenheimer hará su debut con los Cowboys con una misión que se antoja complicada: romper con 30 años sin que el equipo de la estrella solitaria llegue a un Super Bowl.

En Nueva York, Aaron Rodgers liderará el próximo domingo la ofensiva de Steelers ante los Jets, su exequipo.

A sus 42 años, Rodgers es la esperanza para el equipo dirigido por Mike Tomlin de volver a un partido por el título de la NFL, algo que no consigue desde 2011.

Aaron Rodgers, quarterback de los Steelers de Pittsburgh, participa en un entrenamiento el martes 10 de junio de 2025. ( Gene J. Puskar )

Los Jets también estrenarán pasador en la figura de Justin Fields, quien el año pasado estuvo con Pittsburgh; se espera que el pasador de 26 años dé mayor versatilidad al ataque neoyorquino.

Ese mismo día, los Packers de Green Bay recibirán a los Lions de Detroit en una de las rivalidades más añejas de la NFL; data de 1930.

Los Packers son uno de los favoritos en la Conferencia Nacional para llegar al Super Bowl LX, condición que acrecentaron con la contratación de Micah Parsons, considerado uno de los mejores apoyadores de la NFL, quien la semana pasada dejó a los Cowboys.

Uno de los partidos que más llama la atención en esta Semana 1 es el que sostendrán este viernes los Chargers de Los Angeles, comandados por Justin Herbert, ante los Chiefs de Kansas City, de Patrick Mahomes, que se jugará en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil.

Entre los 13 partidos programados para el domingo destaca la visita de los 49ers de San Francisco a los Seahawks de Seattle y el choque entre los Bills de Búfalo, que lidera Josh Allen, ante Ravens de Baltimore, de Lamar Jackson, ambos candidatos para llegar al Super Bowl LX por la Conferencia Americana. La actividad concluirá el próximo lunes con el Bears-Vikings.