Santiago, Chile. El veterano luchador greco, Edgardo López, enganchó las zapatillas este sábado luego de perder su combate de cuartos de final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Inmediatamente, luego de caer vencido 6-0 por el estadounidense Cohlton Schultz, López se sentó en el medio del colchón, soltó los cordones de sus zapatillas y las entregó al juez de la lucha para simbolizar su retiro competitivo del deporte.

El público presente en el evento celebrado en el Centro de Entrenamiento Olímpico respondió a la acción del boricua con aplausos y palabras de apoyo desde que entregó las zapatillas hasta que abandonó la zona de competencias.

“Me llenó de orgullo, de emoción porque es bueno que te reconozcan lo mucho que uno se ha fajado para llegar aquí, las cosas que uno ve y combate como quiera. Que te reconozcan te verdad que llena de orgullo”, dijo.

López, de 32 años, comenzó en la lucha en el 2001 en la Escuela de los Deportes en Carolina bajo la tutela de quien considera su coach de toda la vida y su padre, Juan Manuel Fernández.

A nivel adulto, Santiago 2023 representó sus cuartos Juegos Panamericanos. Además, vio acción en cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El fin llegó con una llave de Schultz al cuello de López, quien cayó de espaldas dominado por la llave en el segundo minuto de acción del primer asalto. López y su equipo de trabajaron informaron que el atleta llegó a Santiago 2023 lesionado del cuello.

La lucha ha sido todo para López, dijo el propio atleta porque le dio objetivos y respeto luego de una niñez vulverable porque, como mismo describe, era ´perdonando la expresión era gordito y chiquito´.

“Descrito en una palabra, mi carrera ha sido mágica”, compartió. “La lucha me ha dado todo. Perdonen la expresión, pero desde un muchacho chiquito y gordito me pude ver en eventos de cadetes, de panamericanos, de coger medallas, a llegar al nivel adulto, que pude hacer ambos estilos, libre y greco, al inicio de mi carrera, no todo el mundo puede hacer eso de mi carrera. Y tuve opciones a ganar medallas. Más que todo estoy agradecido”, concluyó.