La delegación de atletismo que trajo a Puerto Rico nueve medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974, incluidas las primeras internacionales en el maratón, fue reconocida este martes en la Casa Olímpica, y sus nombres traen muchos recuerdos sobre el deporte puertorriqueño.

Ya van 50 años de esa delegación, que no solamente trajo medallas, sino que posteriormente mantuvo su aportación al deporte boricua gracias a funciones en posición de liderato que ocuparon sus atletas.

“En ese grupo, además de la actuaciones que lograron allí, sus vidas, en diferentes campos, fue de aportaciones desde sus lideratos”, dijo el periodista, estadístico, editor y organizador del reconocimiento, Carlos Uriarte González.

La delegación fue liderada por Víctor López, quien era el entrenador jefe del grupo. Fue atleta medallista en sus tiempos y ocupó, posteriormente, puestos como director atlético universitario, entrenador, líder del atletismo de América, a miembro de la entonces Federación Internacional de Atletismo e inmortal del Pabelllón del Deporte Puertorriqueño.

López es actual vicepresidente del Copur y dijo que mucho de lo que ha logrado se lo debe a ese 1974, al que llegó recomendado por el entonces presidente del Copur, José Enrique Arrarás, también presente de la actividad.

“El 1974 marcó mi carrera de 61 años en el deporte”, dijo López.

Víctor López -izquierda, recibe de parte del destacado cagüeño Agustín Flores , algunos obsequios. Lopez lo ha hecho todo en el atletismo, desde atleta, a entrenador a líder. ( David Villafañe )

El equipo de 1974 ganó nueve medallas, incluyendo las primeras a nivel internacional que produjo el fondismo con la medalla de plata de Agustín Reyes, seguido por el bronce de José Elías ‘Chelías’ de Jesús., ambos bajo la supervisión del coameño José ‘Cheto’ Rojas, quien tambén presidió posteriormente el Comité de Fondismo de Puerto Rico.

Esas medallas de Reyes y De Jesús abrieron las puertas para las que posteriormente lograrían los fondistas boricuas que le dieron nombre a la Época de Oro del fondismo boricua. Precedieron a los Radamés Vega, Jorge ‘Peco’ González, César Mercado, entre otros.

“Abrimos las puertas a los fondistas y acabamos con el mito de que los puertorriqueños no teníamos oportunidades en el maratón”, dijo De Jesús, quien se mantiene activo en el fondismo coameño, que ha sido punta de lanza de esa modalidad del atletismo.

El actual presidente del Comité de Fondismo, Jaime ‘Key’ Vélez y el pasado presidente Osvaldo Rojas estuvieron también presentes.

Si el fondismo dio la gran noticia del atletismo en esos Juegos, el oro lo trajo el saltador Wilfredo Maisonave. De hecho, de las nueve medallas del atletismo en Santo Domingo 1974, las pruebas de campo, como el salto, produjeron cuatro medallas para la delegación.

El oro de Maisonave en el salto de longitud se produjo con un brinco de 7.44 metros, lo que superó el 7.43 metros que registró el cubano y segundo lugar, Milán Matos, así como el 7.41 metros del también cubano y tercer lugar Francisco Gómez.

“En los Juegos Centroamericanos y del Caribe todo era para esa época oro, plata y bronce para Cuba. Fue una competencia bien fuerte, como dicen las marcas. Fue para mí un placer y un orgullo haber participado”, dijo Maisonave luego de contar que hubo un movimiento de atletas en que aquel entonces, incluyéndole, que promovía no participar en Santo Domingo 1974 por un desacuerdo con las ayudas que estaban recibiendo, lo que confirmo Arrarás en la actividad.

En la actividad tambien fue reconocido, quien posteriormente fue el presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Iván ‘Palito’ Mangual, quien ganó en Santo Domingo 1974 medallas de bronce en 400 metros planos y con vallas.

Mangual con apellido ponceño y beisbolero, dio medallas y liderato a Puerto Rico, así como orgullo a la familia. Participó también en las Olimpiadas Montreal 1976, entre otras competencias mundiales.

“Como pelotero era bueno. El atletismo me cansaba y llegaba a la pelota cansado. Cuando eres de una familia en donde todo el mundo es deportista, uno quiere emular. Todo el mundo me señalaba: ‘Ahí está el ‘Patito Feo’. ‘Palo’ Mangual. No sabe hacer nada’. Aquí estoy”, dijo realizado en la actividad.

Iván 'Palito' Mangual se dirige a los presentes en la actividad junto a Carlos Uriarte González. ( David Villafañe )

Entre las medallas que logró la delegación en el campo, estuvo la de Edgardo Rivera, hijo del Olímpico y recordado narrador, Manuel Rivera Morales, quien también estuvo presente en Santo Domingo 1974 para seguir a su hijo y verle ganar una medalla de bronce en la pértiga.

Posteriormente publicista y unido al deporte desde su posición, Rivera bromeo en la actividad que ganó una medalla en Santo Domingo porque como decía su padre, tenía a la Divina Pastora de su lado.

“Me sentí honrado al haber hecho este equipo. Hoy me siento aún más horado por ser parte. Solamente me hace pensar qué suerte tuve de contar con ustedes. Como papi decía: ‘siempre hay que tener suerte en el deporte’. Pero es que tenía a la Virgencita que me ayudaba”, dijo Rivera.

Ignacio Reinosa - izquierda- se dirige a los presentes con palabras en alabanza a Dios ( David Villafañe )

Ignacio Reinoso fue otro de los atletas medallistas que también trajo ua medalla en el campo.

El atleta natural del Barrio Obrero en San Juan ganó bronce en el lanzamiento de disco. Posteriormente fue receptor y campeón con los Patrulleros de San Sebastián en la pelota Doble A y olímpico en Munich 1972. Hoy día tiene una vida guiada por Dios e hizo la oración de cierre en la actividad.

“Ahora mismo soy vicepresidente de un grupo de deportistas. Soy vicepresidente misionero y nos dedicamos a ayudar a personas incapacitadas”, actualizó Reinoso al recordar también sus logros colectivos e individuales en la pelota Doble A.

El adjunteño Pedro Serrano, fallecido, fue otro de los reconocidos y de los atletas que ganó una medalla en el campo. Fue medallista de bronce en el impulso de la bala.

Pero además de subir al podio en atletismo, Serrano también logró medalla en Santo Domingo 1974 en la disciplina en que un adjunteño le precede, Fernando Luis Báez. Se trata del levantamiento de pesas. Serrano agarró tres medallas en la disciplina.

Sus hermanos le representaron en la actividad.

“Mi hermano se sintió más que honrado. Fue lo más grande para él”, dijo Génova Serrano sobre una confesión que le hizo su hermano atleta.

Francisco Dumeng, de Isabela, fue medallista de bronce en los 110 metros con vallas y estuvo representado por su hija Jacqueline. Dumeng hizo una intervención en la actividad por medio del celular de su hija. Se excusó, saludó a los presentes.

En la actividad también estuvieron presentes la vigente presidenta del Copur, Sara Rosario, y cuatro pasados presidentes de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, comenzando con los homenajeados Mangual y Arrarás y continuando con Roberto Velázquez y Luis Rivera Toledo.