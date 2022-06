El Campeonato Nacional Adulto y Juvenil de Atletismo de Puerto Rico se celebra desde mañana viernes y será dedicado a quien ha recopilado la historia estadística del atletismo boricua durante 57 de los 75 años de existencia de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), don Pedro Aníbal Díaz.

Fapur tiene una deuda con Díaz, así como Puerto Rico con este médico de profesión, veterano, profesor de Ciencias Médicas, autor de libros y uno de los propulsores de la búsqueda en Estados Unidos de atletas de ascendencia boricua que precedieron a descubrimientos como el de Jasmine Camacho Quinn, detalló el profesor y entrenador de atletismo, Carlos Guzmán.

PUBLICIDAD

Impagable ha sido su aportación y humilde su carácter.

“A mí no me gusta estar el centro de atención. Siempre me gustó estar tranquilo y desapercibido, pero dicen que los honores no se rechazan, así que pues...“, dijo Díaz, de 82 años.

Pedro Aníbal Díaz, con sombrero junto a entrenador Carlos Guzmán, lleva 57 años recopilandola historia del atletismo boricua. ( Suministrada/Fernando Neris )

Él no se quiere dar cobas por su gigantesca aportación creando y preservando la historia estadística del atletismo boricua, pero tiene muy buenos amigos que lo aprecian y que desean que la Isla sepa quien ha sido este humilde colaborador.

“Su motivación consistente ha sido el divulgar los resultados de los atletas puertorriqueños en el mundo. Se mantiene proactivo en la búsqueda de resultados de nuestros atletas con sus emails redactando boletines (numerados # por año) periódicos a la prensa y seguidores del atletismo. Sus boletines son una fuente primaria para los redactores deportivos en los medios tradicionales y alternativos en las redes digitales”, dijo Guzmán.

“Mas allá de la misión de informar y divulgar los resultados de los atletas se ha plantado discutir estrategias para el desarrollo del atletismo puertorriqueño con sus presidentes y directivos. En el periodo de la presidencia del licenciado José Enrique Arrarás (1999-2012) fue un cercano colaborador y portavoz de la integración de la segunda y tercera generación de los atletas nacidos en Estados Unidos descendientes de puertorriqueños”, agregó Guzmán.

Sus estadísticas están guardadas en el libro ‘’Las mejores 50 marcas por evento en el atletismo puertorriqueño’', que tiene dos ediciones, una en el 1998 y otra en el 2015. Además, las estadísticas actualizadas aparecen en su página web www.pedroanibaldíaz.com.

PUBLICIDAD

Comenzó en sus labores estadísticas como aficionado del atletismo. Fanático del pertigusta Rolando Cruz, Díaz contó que comenzó de aficionado recopilando data en la década del 50 de todos los field days a los que asistía y agregó que una vez se graduó de la Universidad de Puerto Rico en el 1963 comenzó seriamente a guardar la data suya y la de su maestro en estadísticas, Fernando Rodil, quien es considerado el primer estadístico del atletismo boricua.

Al tiempo en que ha sido estadístico, también ha sido testigo de los mejores momentos en el atletismo boricua, como cuando el 8 de mayo del 2010 en el estadio Francisco ‘Paquito’ Montaner el ponceño Javier Culson cruzó la meta de los 400 metros con vallas con una nueva marca nacional de 47.72 segundos.

“De las marcas de puertorriqueños que he visto en persona, la de Culson es la mejor, es de la de más calidad mundial. Nunca he visto unos 400 metros con vallas mejores”, dijo Díaz, quien estuvo en las Olimpiadas Munich 1972, así como en seis Mundiales corridos desde Atenas 1997 a Osaka 2007 como colaborador de la revista Track and Field News y miembro de la Asociación de Estadísticos Internacionales de Atletismo.

Gabby Scott ha estado en contacto con el tiempo mínimo de los 400 metros planos para el Campeonato Mundial Oregon 2022. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Pues a ese caballero es que le dedican el Campeonato Nacional, que inició este jueves, que continúa el viernes y sábado, tanto en las pistas de la Universidad Ana G. Méndez de El Turabo como en la pista Basilio Rodríguez Cruz de Carolina con la participación de decenas de atletas incluyendo nacionales que estén dentro de las estadísticas de Díaz, como Grace Claxton, Gabby Scott y Ryan Sánchez y Luis Joel Castro.

PUBLICIDAD

Los nacionales Paola Vázquez y Andrés Arroyo también están inscritos en el Campeonato que inicia este viernes en la pista de la Universidad Ana G. Méndez con eventos de campo y continúa el sábado y domingo en Carolina con eventos de pista y algunos de campo, detalló el presidente de Fapur, Luis Dieppa.

Claxton, Scott, Sánchez y Vázquez están clasificados al día de hoy para el Campeonato Mundial Oregon 2022 de julio. Su clasificación es preliminar y en base a ranking, y necesitan lucir bien en el Campeonato Nacional para asegurar la clasificación a Oregon 2022 con una marca mínima o al menos mantener o mejorar su posición en la clasificación por ranking.