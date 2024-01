La laguna de El Condado será sede este sábado de una competencia de remos en botes dragones con el regreso del Puerto Rico Dragon Boats Festival 2024, que tiene como objetivo ayudar a pacientes de cáncer, informaron los organizadores del evento en una conferencia.

El evento, que tuvo su edición debutante en el 2013, inicia a las 8:30 a.m. y finaliza a las 5:30 p.m.

Los botes dragones son de origen chino, de 30 pies, coloridos y con una tripulación de 12 personas que impulsan el bote remando y guiados por un timonel, además de un tamborilero que marca el ritmo de carrera.

“Llevamos desde el 2013 celebrando el festival y en el 2017 hicimos un evento panamericano. Hemos invitados a clubes de Estados Unidos y Canadá y Puerto Rico y hemos tenido la respuesta de 600 participantes. Es un evento familiar y los presentes podrán ver las carreras, ver un festival de diversidad, con veteranos, con discapacidad física, con la Federación de Atletas Ciegos, la representación de Mujeres Sobrevivientes de Cáncer”, dijo la organizadora del evento, Yomarie Martínez, contando que la actividad tiene como auspiciador principal a la Compañía de Turismo y del Departamento de Recreación y Deportes.

“Y estamos mucho más emocionados porque hemos unido esfuerzos con la Fundación Maripili García para recaudar fondos para su organización”, agregó Martínez.

La Fundación fue creada por la paciente de cáncer que le da nombre a la Fundación y quien falleció luego de una batalla de 10 años, pero dejó impactada a familiares, amistades y sobrevivientes de cáncer que ahora le dan seguimiento a la Fundación, explicó Marie Carmen García.

Marie Carmen García dijo que Maripili se dedicó durante sus tratamientos a darle de manera anónima ayuda a los otros pacientes para que pudieran manejar su diario vivir con sus gastos de gasolina, de compra de comida, entre otras necesidades que tiene el paciente, además del tratamiento.

“En el proceso ella se identificó con sus compañeros de tratamiento y los ayudó de una manera muy particular. Empezó con familiares y amistades a hacer recolectas. Les decía: ‘dame 20 pesos’ y trataba en el centro de quimioterapias, sin que la gente se diera cuenta, de ir por los bultos de los pacientes poniendo el dinero. Iba al área de pagaduría y averiguaba quién estaba atrasado y les abonaba”, contó.

La Fundación también estará presente en el Festival con un puesto de comida y harán rifas para levantar fondos. Los interesados por aportar a la Fundación también pueden hacerlo por medio de ATH Móvil (fundacionmaripiligarcia a través de la opción Donate) o por PayPal (https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick...)

“La fundación me abrazó”, confesó la sobreviviente Mireya Huertas. “En el proceso no tenía seguro médico y me ayudaron a que llevara a cabo el tratamiento. Por eso estoy aquí, para invitarlos a todos ustedes a que se den cita al Festival para que la Fundación levante mucho dinero y ayude a muchos pacientes”.

Estos detalles de las embarcaciones son las que le dan el nombre de Dragon Boats. ( Willard )

Las carreras de botes están divididas en las siguientes categorías: Abierta, Mixta, Femenina, Sobrevivientes de Cáncer y Paradragons, detalló Martínez en la conferencia en las instalaciones del DRD y con la presencia del secretario Ray Quiñones.

Cada categoría tendrá sus etapas clasificatorias para las semifinales y finales.