El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) dejó sin efecto la designación de Luis “Tuto” Bermúdez como abanderado masculino de la delegación boricua para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, informó la institución este lunes mediante una resolución oficial.

De acuerdo con el organismo, el Comité Ejecutivo determinó revocar el nombramiento del atleta tras entrar en conocimiento de información relacionada con hechos ocurridos en 2019 que, a juicio de la entidad deportiva, podrían no ser compatibles con los principios establecidos en la Constitución del Copur y con los valores que representa el rol de abanderado dentro del movimiento olímpico.

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El Copur aclaró, sin embargo, que la determinación no constituye un juicio sobre la veracidad de alegaciones relacionadas con Bermúdez.

“La decisión del Comité Ejecutivo del Copur no implica juicio alguno sobre la posible veracidad de cualesquiera alegaciones relacionadas con el señor Bermúdez. Esa determinación no le corresponde a esta institución”, reza el documento.

El retiro se produce apenas días después de que Bermúdez fuera seleccionado para portar la Monoestrellada junto a la judoca Nathalys Ceballos, tras una votación realizada por el Pleno del COPUR el pasado 17 de junio.

Asimismo, el Comité informó que no designará un sustituto para ocupar la posición de Bermúdez. Así las cosas, Nathalys Ceballos fungirá como la única portadora de la bandera puertorriqueña.

Según reportó el periódico El Nuevo Día, una mujer solicitó una orden de protección al amparo de la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual tras alegar incidentes en una armería propiedad de Bermúdez. De acuerdo al diario, el Tribunal de Primera Instancia concedió la orden de protección a favor de la mujer.