El golf boricua aseguró un puesto olímpico para Tokio 2020 y podría conseguir otro la semana próxima.

El golfista Rafa Campos consiguió ese primer puesto este lunes, cuando fue actualizado el ranking final que revela al boricua en el puesto 57 entre los 60 golfistas clasificados para Tokio 2020, confirmó el Comité Olímpico de Puerto Rico en un comunicado.

El atleta mostró su alegría inmediatamente le dieron a conocer su clasificación.

“Representar a mi Isla en un evento deportivo más importante del mundo es un sueño hecho realidad. Aún no lo creo. Me siento orgulloso, feliz y muy bendecido de tener esta oportunidad de que el deporte al que le he dedicado toda mi viva se sume a nuestra delegación”, dijo Campos en un comunicado.

Es el atleta 34 en la delegación de Puerto Rico, que busca en esta y en las próximas semanas otras clasificaciones olímpicas en deportes individuales o de conjunto.

Campos es el primer golfista boricua que clasifica a los Juegos Olímpicos. El golf regresó en Río 2016 al calendario olímpico luego de años de ausencia.

A Campos le puede acompañar con un segundo puesto en Tokio la golfista boricua Marifé Torres, quien al día de hoy está clasificada entre las mejores 60 atletas que verán acción en Tokio 2020.

Las golfistas clasificadas a Tokio serán anunciadas en una semana, luego de finalizar este domingo el periodo de clasificaciones.

Campos es el principal golfista del País. Es el único boricua activo en la gira profesional Professional Golf Association (PGA). Es natural de San Juan y tiene 33 años. Se convirtió en profesional en el 2011.