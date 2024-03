El presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), Luis Dieppa, informó en sus redes sociales que atraviesa por una situación de salud que batallará junto a los buenos deseos de sus amigos del deporte, la educación y la bendición de Dios.

Dieppa informó en su página de Facebook que pasa por un tratamiento de cáncer colorrectal.

“Ahora me toca el turno de batallar por mi “Salud y mi Vida " esto de la mano de mi adorada esposa, hijos y demás familiares. Sin buscarlo en esta etapa de mi vida estoy en un tratamiento de cáncer colorectal, lo cual sin dudas me ha traído mucha tristeza y desesperación. Sin embargo , estoy comprometido en que esta sea la " batalla por mi vida " y así será . Finalmente he reconocido de manera correcta andar de la mano de Dios y así ando”, escribió en Facebook.

PUBLICIDAD

Dieppa es, además de presidente de Fapur, profesor de la Universidad Ana G. Méndez y delegado del Comité Olímpico de Puerto Rico como líder del atletismo boricua que en semanas se dirige en su etapa universitaria a Las Justas en Mayagüez y en su etapa profesional a los Juegos Olímpicos en París 2024.

“Les comunico este detalle de mi vida para que sus buenos deseos puedan fortalecer mi gestión por la vida . Agradezco el apoyo de mis compañeros de trabajo y a mi institución UAGM y a mis hermanos de la Federación de atletismo que aún tenemos mucho por hacer”, agregó Dieppa en su mensaje de Facebook.

El mensaje en el muro de Dieppa tenía cientos de mensajes de apoyo de parte de su familia cercana, atletas actuales y del pasado, amigos del deporte y del sistema de educación, tanto de Puerto Rico como del exterior.