Carolina. Ayden Owens Delerme salió más que complacido con su desempeño durante el pasado Clásico Primaveral de Atletismo celebrado en Carolina.

El atleta de ascendencia puertorriqueña y especialista del décalo , corrió en el evento la prueba de los los 110 metros con vallas para medir cómo se encuentra físicamente.

“Me sentí súper bien para haber sido mi primera carrera del año. Hice 13.68 segundos, muy cerca a mi mejor tiempo personal. Es una señal de lo que podría venir este año”, sostuvo Owens Delerme.

La competencia fue la primera de Owens Delerme en Puerto Rico desde que compitió en la Isla en el 2018, siendo un atleta de escuela superior.

“Poder venir para competir y un dar un buen espectáculo frente a la gente es lo que importa. Eso me emociona”, agregó.

Owens Delerme no competía desde que concluyó su participación en el décalo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador el pasado verano. En ese campeonato se agenció la medalla de oro pero salió lastimado de una rodilla requiriendo del descanso que llegó a su fin al sábado.

Mientras, durante los pasados meses y con miras a su preparación para buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, Owens Delerme ha entrenando en Puerto Rico , específicamente en el Polideportivo en San Germán y, a su vez, el Albergue Olímpico en Salinas.

Ayden Owens Delerme tiene como meta obtener la clasificación directa a los Juegos Olímpicos París 2024. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

“La rodilla ha sido el centro de atención desde el otoño. Se le hizo un procedimiento y la meta era estar saludable. La rodilla afectó mi rendimiento en Oregon y Budapest porque no me permitió entrenar adecuadamente. No estoy en un 100%, pero en una trayectoria para la recuperación”, afirmó en referencia a los dos pasados Campeonatos Mundiales de Atletismo.

Owens Delerme ya tiene acumulados los puntos suficientes de clasificación a París 2024 vía el ranking mundial, pero su objetivo es entrar directo por medio de la marca mínima requerida de 8,460 puntos.

“Haré dos o tres competencias en la LAI (Liga Atlética Interuniversitaria) para viajar a California en un mes para abrir la temporada en el decatlón. Es un escenario conocido para una travesía cómoda hacia París. No estoy buscando al ranking, sino la norma olímpica que he logrado tres veces en mi carrera. El año pasado tuve dificultadas por mi salud y estoy emocionado por salir para hacer la marca requerida”, sostuvo.

Owens Delerme confía que será durante una competencia en California donde alcanzará los 8,460 puntos para ponchar un boleto.

“Esa es la meta. Nos estamos concentrando para eso. Vamos con una sola misión, salir saludable y hacer la marca mínima. Siento confianza por la dedicación que le hemos puesto al trabajo y que mi ‘coach’ me ha colocado en una buena posición. Cada vez que salgo a la pista, lo hago con la mentalidad de que soy el mejor atleta y cuando compito, voy para ganar”, dijo.