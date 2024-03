La oportunidad que ha recibido Fernando Morales para dirigir a la selección femenina de voleibol de Corea del Sur, que ha sido una mundialista, es más grande que el mismo contrato económico al que llegó el técnico boricua con la Federación Coreana de Voleibol.

Así lo asegura el ahora exdirigente de la Selección Nacional femenina y aún dirigente de la Universidad de Evansville en el voleibol NCAA.

“Económicamente es bien bueno. Obviamente fue un factor. Pero un factor más importante es que es un paso para mi carrera. Desde que llegué a la NCAA siempre quise dirigir profesional. La Selección de Puerto Rico me comenzó a abrir las puertas. ¡Gracias a la Selección! Fue más por eso. Económicamente es una seguridad muy buena y muy sólida. Pero fue más bien por la oportunidad y las puertas que me va a abrir”, dijo quien cree que la oportunidad le abrirá las puertas para dirigir clubes en Asia o Europa.

PUBLICIDAD

Morales dijo que el acercamiento original de Corea del Sur llegó vía opciones para dirigir clubes en su liga profesional, en donde jugaron las boricuas Aury Cruz y Karina Ocasio en el pasado. Agregó que, al perder esa opción, la Federación Coreana se interesó luego de verle trabajar con la Selección en el preolímpico celebrado en Japón en el 2023.

La selección de Corea ha sido mundialista. Recientemente tuvo una buena época con la estrella atacante Kim Yeon-koung, una espigada atacante que estuvo entre las mejores del mundo. Actualmente ocupa el puesto 34 en el ranking mundial, pero ha sido dos veces medallista mundial y una vez olímpico. Estuvo clasificado 12 en el 1997.

El contrato de Morales con Corea es de tres años garantizado, dijo el técnico, y comenzará a trabajar con el equipo en abril. Su primer evento con la selección será en la Liga de Naciones, que además de ser un torneo mundialista, también toma importancia en este año olímpico porque los juegos otorgan puntos para el ranking, que es el criterio final de clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024. De hecho, la Selección Nacional de Puerto Rico verá acción en la Liga de Naciones necesitando avanzar cinco puestos en el ranking, desde el 16 en que se encuentra, para optar a la clasificación olímpica.

“Son tres años asegurados de contrato. Su plan es encontrar un coach que se quede más de un ciclo. Después del Mundial 2026 volveremos a hablar para ver cuál es el próximo paso”, dijo.

PUBLICIDAD

No es común que Corea del Sur contrate dirigentes occidentales. Morales detalló que el equipo ha tenido en el pasado a dos occidentales, un italiano y un español, y dijo que con él vuelven a arriesgarse a abrir sus puertas a un extranjero.

“No les fue bien, según me dijeron en la entrevista. Me dijeron que la opción iba a ser un coreano, pero parece que no les gustó su entrevista. Y como ellos dijeron: decidieron arriesgarse otra vez con un extranjero”, dijo.

La familia de voleibol está contenta con Morales, que se convierte en uno de los pocos boricuas que han dirigido en el exterior. El pionero fue Humberto Rodríguez en España en la década del 1990. Actualmente, Ángel Pérez está dirigiendo clubes en Estados Unidos. En la NCAA hay varios, como el mismo Morales y José ‘Keno’ Gándara en la Universidad de Miami, y Juanchi Figueroa en California, entre otros.

La familia Morales López también está contenta. El hijo de Quijote y Beba está dando orgullo a esta familia de baloncesto y voleibol Superior y Nacional.

“Mami es a la que menos le gusta la idea. Pero reconoció que dirigir es lo que me apasiona. Me apoya al 100 por ciento, aunque al principio no le gustó la idea”, dijo al referirse a la exjugadora nacional, María ‘Beba’ López.

“Papi y mis hermanos (Mariví y Makiki), todos me apoyaron al 100 por ciento”.