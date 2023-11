El decalista dos veces campeón de la NCAA, cuarto lugar en el Campeonato Mundial Oregon 2022, el boricua Ayden Owens Delerme, informó este martes que hará su base de entrenamiento en San Germán, en busca de una medalla para Puerto Rico en los Juegos Olímpicos París 2024.

El atleta nacido y criado en Estados Unidos dijo que ha decidido venir a la Isla a entrenar porque siente que es lo patriótico hacer, además de que aquí ha encontrado los recursos necesarios para lograr una medalla olímpica en el atletismo boricua.

“He estado en Puerto Rico por los pasados dos meses porque he estado recuperándome de un procedimiento (rodilla izquierda). Me siento bien, en salud. Tenemos nueve meses más para lograr lo que estamos buscando. Tengo fe en Dios, en Puerto Rico. Sé que es posible lograr en Estados Unidos todo lo que quiero, pero para mí, para representar al País, es más importante estar aquí, conocer la gente, aprender el idioma y entrenar. Estoy llevando los colores de la Patria y es importante entrenar aquí. En Estados Unidos hay más recursos, pero aquí tengo todo, a la Federación, al Copur. Todos me están apoyando para lograr mis metas”, dijo en español una conferencia de prensa en la Casa Olímpica del Viejo San Juan.

Owens Delerme está al día de hoy clasificado por ranking a los Juegos París 2024 junto a otros seis atletas, incluida la campeona olímpica Jasmine Camacho Quinn, quien está clasificada en base a marca mínima. Una de sus metas en el 2024 del decalista es asegurar la clasificación olímpica con la marca mínima del décalo (8,460 puntos).

Ayden Owens-Delerme, al centro, hará pruebas individuales de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, de la Liga Atlética Interuniversitaria, así como décalos internacionales previo a París 2024. ( Denes Erdos )

Owens Delerme dijo que a mucha gente le ha extrañado que entrenará en Puerto Rico sobre Estados Unidos en ruta a París 2024 porque Puerto Rico tiene problemas hasta con la estabilidad del servicio eléctrico. También dijo que sabe que no es el único atleta de pista y campo que ha batallado con los problemas de Puerto Rico y ha salido de aquí para lograr una medalla olímpica.

Además de Javier Culson, la venezolana campeona olímpica y mundial de triple salto, Catherine Ibarguen, hacía aquí sus preparaciones de salto gracias que estaba becada por la ahora llamada Universidad Ana G. Méndez. Igualmente lo hacía el dominicano Luguelín Santos en los 400 metros con la Universidad Interamericana.

Owens Delerme contestó que las puertas no se le cerraron en Estados Unidos. El atleta que ya no es elegible para competir en la NCAA dijo que la Universidad de Arkansas le tiene las puertas abiertas para entrenar junto al personal profesional de la institución. Agregó que, de hecho, parte del plan de trabajo que trae a Puerto Rico fue coordinado por el pasado entrenador en la Universidad, Jarvis Geopfert.

Utilizará aquí a un nuevo entrenador Lawrence ‘LoJo’ Johnson, quien fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos Sydney 2000 en salto con pértiga, además de una batería de ayuda que involucra desde el Copur, a la Federación de Atletismo de Puerto Rico, a los municipios.

De la Inter y de la Católica, el dominicano Luguelín Santos y el poceño Javier Culson, respectivamente, prepraron aquí sus medallas olímpicas. ( JUAN ANGEL ALICEA MERCADO )

San Germán, con su mística del ‘Poly’ y de la casa de Luis F. Sambolín, será su base de entrenamiento. Antes el ‘Poly’, la Universidad Internamericana de San Germán servirá de base y la pista Luis F. Sambolín de la institución su salón de práctica, se informó en la conferencia de prensa, en la que estuvo presente Fernando Quiñones, pasado apoderado de los Atléticos de San Germán en el BSN y contacto de Owens Delerme en la Ciudad de las Lomas.

El cercano Hormigueros, agregaron en la conferencia de prensa, también proveerá servicios para el atleta, así como el Albergue Olímpico de Salinas, en donde ha hecho la rehabilitación de la rodilla que ‘no dio más’ en el Mundial Budapest 2023 en que el decalista terminó retirándose de la competencia.

Competitivamente hablando, Owens Delerme dijo que hará pruebas individuales en los circuitos nacionales de la Federación de Atletismo de Puerto Rico. La Federación está programanando cuatro circuitos entre enero y junio que desembocan en el Campeonato Nacional, agregó el presidente federativo, Luis Dieppa, quien estuvo presente en la conferencia de prensa.

La Liga Atlética Interuniversitaria también está abierta a que el atleta mundialista utilice sus eventos como parte de su preparación, dijo en la conferencia de prensa el director del Departamento de Alto Rendimimiento del Copur, Fernando Olivero.

Todos esas pruebas individuales le serviran para hacer dos décalos antes de llegar a París, dijo Ayden Owens.

“Tenemos dos competencias grandes en el décalo para el 2024. Una es en California y la otra en Austria, pero antes que eso vamos a hacer competencia pequeñas de Isla, como el Spring Break Classic (en Carolina) haciendo pruebas de vallas, pértiga. No vamos a hacer eventos bajo techo en Estados Unidos porque el enfoque es la Olimpiada”, dijo Owens Delerme.