Jorge Muñiz consiguió en el Puerto Rico 10K Run lo que necesitaba a nivel emocional y competitivo.

Muñiz, un periodista de la Agencia EFE en Puerto Rico, completó el domingo, sobre el Puente Teodoro Moscoso y sus alrededores, su primera prueba de 10 kilómetros a sus 41 años y luego de nueve meses de tratamiento de cáncer. La misma le sirvió para darse cuenta que puede ir más allá de esa distancia, que puede aventurarse a intentar correr un medio maratón.

20 Fotos El orocoveño Alexander Torres y la carolinense Angelín Figueroa se coronaron en la primera edición de este evento

“Ahora estoy dando un cambio, quiero mejorar cosas, como bajar de peso y trabajar para un medio maratón. Esto es para decirle a la gente que se puede de verdad, que hay que trazar metas”, dijo el sobreviviente de cáncer colorrectal.

Muñiz se había inscrito para correr el mes pasado en el medio maratón San Blas de Coamo, pero lo dejó pasar. Un compadre lo convenció a correr el Puerto Rico 10K Run y dijo que no podía creer que lo completó en su primer intento y de que bajó de una hora el cubrir la distancia.

“Eso fue como cuando un atleta olímpico se prepara durante cuatro años y gana una medalla en la olimpiada”, dijo Muñiz, quien además también perdió a su madre durante los días que luchaba contra el cáncer.

Un corredor luciendo un warbonnet también participó hoy en el Puerto Rico 10k Run 🏃🏻‍♂️💨 pic.twitter.com/jeix2ar8pr — Jorge J. Muñiz Ortiz (@jorgejmuniz) April 3, 2022

Historias como esa de Muñiz con una de la razones por la cual Puerto Rico Events, una compañía en sociedad de GFR Media y MB Sports, se lanzaron a montar el Puerto Rico 10K Run para revivir lo que en un pasado algo reciente fue la popular carrera World’s Best 10K y que se corría también sobre el Puente Teodoro Moscoso. El referido puente no había sido abierto a transeúntes desde la última edición del World’s Best 10K sobre la vía en el 2016. Pero el domingo se inició una nueva etapa con una nueva propuesta que aspira a atraer todos los años, como lo hizo la previa carrera, a miles de personas que celebran la vida venciendo el simbólico puente.

En la primera edición del Puerto Rico 10K Run, los ganadores fueron Alexander Torres en la rama masculina y Angelín Figueroa en la rama femenina. No obstante, miles como Muñiz también se consideraron ganadores por haber completado la meta. La carrera contó con 5,480 corredores.

🎶 Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme 🎶 A meterle en el PR 10K Run 🏃🏻‍♂️💨 pic.twitter.com/P7cgeMCJG9 — Jorge J. Muñiz Ortiz (@jorgejmuniz) April 3, 2022

El Puerto Rico 10K Run también aspira a evolucionar y como lo hizo su predecesora atraer a buenos corredores internacionales con la posibilidad de establecieron aquí marcas mundiales, como lo hizo en su momento la inglesa Paola Radcliff.

“La ruta es buena. Lo único que sería bueno dar la salida a las siete para permitir a los corredores llegar”, sugirió Torres, el ganador de la carrera, dando a entender que la salida a las 6:00 de la madrugada fue un gran reto, ya que todos los participantes debían llegar al área del puente antes de las 4:00 de la mañana.

La Carrera del Puente original se celebraba tradicionalmente temprano en febrero y llegó a atraer sobre 11,000 corredores y a decenas de corredores elites. Luego de cinco años de ausencia, el carrera perdió su espacio en el calendario de carreras locales.

El Puerto Rico 10K Run tuvo que iniciar su era en la fecha de abril.