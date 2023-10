Santiago, Chile. El sóftbol femenino como deporte ya está dentro de la lista de disciplinas en las que se competirán en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, pero quedan detalles por definir que tendrán un efecto sobre los equipos de Puerto Rico del sóftbol y el béisbol.

El puertorriqueño Tommy Velázquez, quien preside la División de Softbol de la World Baseball and Softball Confederation, dijo aquí que todavía el sóftbol olímpico está por definir cuántos equipos participarán en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, y cuántas plazas estarán disponibles para América.

“Aquí la gran incógnita es a cuántos equipos van a abrir el torneo”, dijo. “Estamos dentro de los Juegos, pero no tenemos cantidad de equipos participantes”.

PUBLICIDAD

Velázquez dijo que, al día de hoy, el torneo de sóftbol de Los Ángeles 2028 sería de seis equipos a juzgar por el torneo que se celebró en los Juegos Tokio 2020. Agregó que lo ideal, lo que dicen las reglas internacionales olímpicas, es que participen ocho equipos.

“Si lo abren ocho equipos, ahí el torneo va a ser mejor. La carta olímpica dice que, en deportes de conjunto, la participación debe ser ocho equipos”, agregó Velázquez.

El también líder del softbol boricua añadió que el sistema de clasificación tendría un evento por continente y, luego, un repechaje mundial.

Taran Alvelo lanza durante el juego de hoy ante Perú en Santiago 2023. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Mientras más equipos, más posibilidades de clasificar tienen las selecciones nacionales. Además, el anfitrión, Estados Unidos, que es el principal equipo de sóftbol en el mundo, no tiene que clasificar por ser sede, lo que abre una plaza.

La Selección femenina de Puerto Rico es actualmente la tercera clasificada a nivel mundial. Pero de aquí al 2028 habrá jugadoras que tal vez no estarían disponibles, como son el caso de la veterana primera base Karla Claudio y la ‘ace’ Aleshia Ocasio.

Velázquez dijo que ya comenzaron a trabajar la transición para llegar a Los Ángeles 2028 con un equipo igual o más competitivo.

“Una vez sabemos que estamos en los Juegos Olímpicos, cambiamos la programación. Nosotros ya estamos trabajando para trabajar el ciclo olímpico porque no estamos en París 2024. Entonces ese año final del actual ciclo olímpico se convierte en el primero de nosotros para el ciclo de Los Ángeles 2028″, dijo Velázquez.

PUBLICIDAD

“En el caso de Puerto Rico”, especificó, “tenemos un equipo que Sub 15 que viene de ganar plata, tenemos uno de Sub 18. Entre esas dos cepas, más la juventud del equipo actual adulto son las que van a estar listas. Van a tener 18 años, 22 años. Las veteranas saben que no van a estar y hay que trabajar con una transición ordenada. Ellas saben que tenemos que hacer eso”.

La Selección de Sóftbol de Puerto Rico fue olímpica en la edición olímpica Atlanta 1996, en donde la abanderada de la delegación fue la legendaria lanzadora Ivelisse Echevarría.