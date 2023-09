El surfer Max Torres, de 21 años y quien será uno de tres representantes de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se acaba de proclamar campeón de la categoría Sup Surf de la Federación Internacional de Surf en la competencia mundial de ese organismo celebrada en Francia.

Sup Surf es la modalidad de tomar olas sobre una tabla con el impulso de un remo.

🌊Max Torres CAMPEÓN DEL MUNDO🥇en el 2023 ISA World SUP & Paddleboard Championship en Francia 🇫🇷



“Sumamente contentos con el logro de Max, un atleta que la Federación de Surfing de 🇵🇷 y el COPUR lleva apoyando mucho tiempo. Sabíamos que esta gesta estaba por llegar, es uno de… pic.twitter.com/pkpaCtPBjn — Comité Olímpico PUR (@ComiteOlimpico) September 27, 2023

El boricua ganó el campeonato al quedar en primer lugar en la ronda final ante otros tres surfers. Su puntuación de ganador fue de 11.70. Fue seguido con 9.90 puntos por el australiano Wes Fry. Tercer llegó Benoit Carpertier, de Francia, con 9.70 y cuarto el australiano Kai Bates con 9.17 puntos.

Un total de 24 atletas comenzaron la competencia.

Torres recién finalizó la competencia en la mañana del miércoles, que fue el segundo día de competencias. Torres se había colocado en una posición favorable para ganar la contienda con una sólida primera ronda en olas, que no son del tipo conocidas por el atleta.

“Honestamente, hace aproximadamente un año este tipo de olas fueron terribles para mí”, dijo Torres a la Asociación Internacional de Surfing. “Una vez que anunciaron que era en Francia la competencia, simplemente estuve trabajando en beach-breaks, beach-breaks, viajando mucho, porque donde vivo en casa son todos point-breaks. Tengo que viajar como dos horas hasta la playa más cercana, así que lo he estado haciendo mucho. Mi primer heat de ayer no fue el mejor, pero me fui a casa, me reenfoqué, vi lo que hice mal y lo apliqué a mis heats, así que estoy emocionado para mañana”.

Torres será uno de los dos representantes de Puerto Rico en Santiago 2023. Los otros son Mariecarmen Rivera y Ricardo Ávila, ambos en Sup Race. Rivera fue medallista de bronce en Lima 2019.