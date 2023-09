El atleta y presidente de la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico, Jean Pizarro, dijo que se ha inhibido del proceso de selección del atleta varón que será seleccionado este miércoles por sus colegas delgados del Comité Olímpico para abanderado en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 toda vez que él es uno de los nominados.

Pizarro dejó saber su postura de inhibición cuando fue preguntado por Primera Hora si ha cabildeado a su favor entre sus colegas delegados del Copur. Pizarro es delegado por ser presidente federativo.

El arquero es candidato a abanderado junto al nadador Yaziel Morales.

PUBLICIDAD

Mientras, la elección de los abanderados por votos de los delegados del Copur que se realizará este miércoles también presenta como candidatas por la rama femenina a la baloncelista Pamela Rosado, la judoka María Pérez y la tenismesista Melanie Díaz.

Hablando sobre su nominación, Pizarro dijo que es un honor ser considerado y un logró “grandísimo” para su deporte porque tiro con arco es de los menos visibles dentro del movimiento olímpico boricua en comparación con otras disciplinas, las que no mencioncó, pero los que se pueden señalar como los voleibol, baloncesto, béisbol, boxeo, tenis de mesa, pista y campo, entre otros.

Yaziel Morales es el otro nominado de la rama masculina para abanderado. ( Carlos Rivera Giusti )

Agregó que todos los candidatos a abanderados son merecedores al honor y que, en respeto a todos, no va a ejercer su derecho a voto como presidente en las elecciones para abanderado, que se celebran este miércoles en la noche en la Casa Olímpica.

“Primero que todo estoy honrado y orgulloso de mi deporte de tiro con arco, que no se ve, que no ha tenido un abanderado desde Gloria Rosa en los Centroamericanos (México 1990). Todos los candidatos son merecedores. Jaziel dará de qué hablar en Chile. El hecho de ser finalista es un logro grandísimo. Pero no hago cabildeo. A diferencia de los otros candidatos soy delegado y me voy a inhibir del proceso porque los otros merecen competir bajo las mismas condiciones”, dijo Pizarro.

La delegada alterna que votará por tiro con arco es Adriana Acevedo Prado, dijo Pizarro.

Tiro con arco también tendrá en Santiago a los atletas Adrián Muñoz, Paola Ramírez y Nilka Cotto.

PUBLICIDAD

Pizarro y Morales vienen de ganar medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y son candidatos a subir al podio en Santiago 2023.

Pamela Rosa, María Pérez y Melanie Díaz. ( Archivo )

Rosado, Pérez y Díaz son múltiples medallistas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Díaz fue una de las tenismesistas más sobresalientes en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019. Rosado es la cara de baloncesto femenino que ha venido desde abajo para estar en boga actualmente. Pérez ha estado consistentemente en el podio de la región y el continente, y una vez en un mundial. Las tres han sido olímpicas.

Los delegados del Copur elegirán un abanderado por rama.

Pizarro agregó que, anticipando una posible selección como abanderado, ha hecho gestiones para entrenar en Santiago con la federación de ese país, ya que los abanderados de Puerto Rico tienen que viajar temprano a la sede los Juegos. Los actos inaugurales son el 20 de octubre. Tiro con Arco inicia su participación el 1 de noviembre.