Santiago, Chile. El oro que conquistó Adriana Díaz ayer miércoles en la modalidad de sencillos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, llegó con un bono para la atleta.

Y no nos referimos al bono monetario de $6,000 que le dará el Comité Olímpico de Puerto Rico por su conquista dorada. Se trata de la clasificación a la Copa del Mundo de la World Table Tennis (WTT) en Japón en diciembre.

La atleta celebró doble porque, previo al oro, no estaba dentro del evento que también es conocido como la Final de la WTT.

“Si no ganaba el oro, no clasificaba para la Copa del Mundo. Yo no lo dije (públicamente), pero es algo que estaba en mi mente. No me quería perder la Copa y que Puerto Rico estuviera allí”, dijo Adriana Díaz.

Adriana Díaz aparece aquí en un acto de concentración, tal vez de oración, antes del inicio del partido. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La Copa del Mundo es del 15 al 17 de diciembre y en ésta solamente juegan 16 jugadoras clasificadas.

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos, explicó que Díaz necesitaba 500 puntos de clasificación para la Copa, los que consiguió aquí con el oro. Agregó que tuvo disponibles esos puntos en el Campeonato Panamericano en septiembre en Cuba y no los consiguió entonces por quedar tercera en ese evento.

Un grupo de fanáticos que presenciaron ayer el juego por la medalla de oro llevaron una pancarta expresando su admiración por la utuadeña. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El entrenador y padre de Díaz, Bladimir Diaz, también celebró con cierto alivio la presencia de su jugadora en ese magno evento.

“Es un plus a la medalla de oro. Estábamos en la cuerda floja para ese evento, pero el oro nos selló la clasificación a la Copa del Mundo”, dijo