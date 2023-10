“¡Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas!“, era lo que se escuchaba esta tarde en las calles del Viejo San Juan. Los residentes, turistas y comerciantes salían para ver de qué se trataba, y se topaban con cerca de 100 atletas boricuas, cuya emoción se les salía por los poros.

No era para menos. Estaban a punto de realizar uno de sus últimos compromisos antes de partir hacia Santiago, Chile, para los Juegos Panamericanos. La Delegación de Puerto Rico caminó desde la Casa Olímpica a La Fortaleza para la ceremonia de abanderamiento, donde fueron recibidos por el gobernador Pedro Pierluisi.

Incluso, algunos de ellos todavía no se creen lo cerca que están de volver a tener la bandera de la Isla del Encanto en su pecho. Ese es el caso del arquero Jean Pizarro, quien fungirá como abanderado en Santiago.

“A mí todavía me mencionan que voy a ser abanderado y no me lo creo. Es algo bien irreal para nosotros y, cada vez que me lo mencionan, trato de procesar todos los atletas que han sido abanderados y digo: ‘Wow, hemos alcanzado mucho como deporte’“, comentó Pizarro a Primera Hora.

Jean Pizarro carga la bandera olímpica durante la caminata para la ceremonia de abanderamiento de los Juegos Panamericanos. ( David Villafañe Ramos )

El también presidente de la Federación de Tiro con Arco abundó sobre lo que significa para él esta caminata, que sirvió como un calentamiento a lo que se avecina en los Panamericanos, ya que por primera vez cargó una bandera mientras lideraba a la delegación por el Viejo San Juan.

“Para mí, todas las caminatas son emocionantes aunque he participado en varias para múltiples juegos. Siempre me emociono porque uno ve a la delegación, los compañeros y a los familiares. Yo no me quiero imaginar lo que es desfilar en unos Juegos Panamericanos. A la única inauguración de unos Panamericanos que yo he ido fue en Toronto y fue impresionante. Esto es un sueño”, contó.

Pizarro representó a Puerto Rico en Toronto 2015 y Lima 2019. El arquero fue acompañado por el experimentado luchador Franklin Gómez, quien cargó la monoestrellada ante la ausencia de la judoca y abanderada María Pérez que se encuentra en España.

Al ritmo de “La Borinqueña” y “Preciosa”, los boricuas partieron a las 6:00 de la tarde de la Casa Olímpica, con una tumba coco al frente que se aseguró que todos los presentes en el Viejo San Juan supiesen que por ahí venía la joven delegación que representará a Puerto Rico en Santiago, Chile. El 66 por ciento de ellos competirá por primera vez en la cita panamericana.

Uno de los atletas que debutará en los venideros Juegos Panamericanos es el fondista barranquiteño Héctor Pagán, quien ganó la medalla de oro en los 5,000 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

“Son mis primeros Panamericanos y, para mí, es un sueño hecho realidad. Poder estar aquí es una bendición. Después de tantos años de sacrificios, ahora estoy viendo los frutos, representando a mi país en un nivel panamericano y llevar el nombre de Puerto Rico en mi pecho me llena de orgullo”, relató Pagán.

Sin embargo, la delegación también contará con veteranos atletas como Javier Medina, del deporte de tiro con pistola. Y, aunque esta no fue la primera caminata de Medina con una delegación boricua, el experimentado tirador aseguró que la emoción siempre es la misma para una ceremonia de inauguración.

“Uno se pompea’ porque desde ya comienzas a representar a Puerto Rico, ondeando la bandera por el camino. Es muy emocionante llegar hasta aquí y que nos reciban”, indicó.

Los Juegos Panamericanos de Santiago darán inicio este 20 de octubre, donde competirán 224 atletas boricuas.